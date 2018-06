‘종교 자유 보장’ 中, 위구르족 무슬림 폭행 경찰 영상 논란

[아시아경제 김희윤 기자]17일 무슬림 탄압사례를 문서화하는 DOAM(Documenting Oppression Against Muslim)은 수갑을 찬 위구르족 무슬림 남성이 중국 공안 2명으로부터 폭행당하는 영상을 공개했다.당초 일반인 간의 싸움 영상으로 치부됐던 해당 영상은 피해 남성이 수갑을 차고 있는 점과 그를 끌어낸 남성들의 복장, 그리고 이들이 탄 차량이 중국 행정기관과 경찰이 두루 사용하는 시트로엥 C4 모델임에 따라 경찰과 일반인 간 상황임이 밝혀졌다.차량 번호판을 통해 밝혀진 해당 지역은 신장위구르자치구 이며, DOAM은 영상 속 피해 남성은 중국 내 소수민족인 위구르족 무슬림이며, 최근 중국 당국이 이들에 대한 극단적인 학대를 가하는 사건이 빈번하다고 주장했다.지난 5월 29일(현지시간) 미국 국무부는 ‘2017년 국제종교자유 보고서’를 통해 중국이 헌법으로는 공민의 종교와 신앙의 자유를 부여하고 있지만, 이들의 신앙을 여전히 탄압하고 있다며 종교자유 특별우려국가로 지정한 바 있다.이 보고서에 따르면 신장 자치구에 거주하는 위구르족 무슬림들은 무방비 상태로 공안에 의해 체포된 후 해외 추방되는가 하면, 라마단(이슬람교의 금식기간) 기간 중 금식을 방해받는 등 탄압의 대상이 되고 있는 것으로 나타났다.한편 중국 국무원은 지난 4월 ‘종교의 자유 보장’ 백서를 발표하고 “시진핑 주석의 영도 하에 중국은 종교 자유를 지속적으로 보장해왔으며, 종교가 있는 사람과 종교가 없는 사람이 서로를 존중해야 한다”고 주장하며 종교 탄압에 대한 의혹을 간접적으로 일축했다.

