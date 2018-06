NH농협은행은 제조업 및 IT, 지식기반산업 등 4차 산업을 영위하는 기업의 원활한 자금조달을 돕는 'NH 지식산업센터 중도금대출'을 출시했다고 21일 밝혔다.

