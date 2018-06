6월 코스피 밴드 2300~2470으로 하향조정…"2300~2350에서 단기 분할매수"

[아시아경제 임철영 기자] 대신증권이 21일 6월 코스피 밴드를 2300~2470으로 하향조정하고 2300~2350을 단기 분할매수 권역으로 제시했다.미국과 유럽의 통화정책회의 이후 전개된 달러 강세와 북미 정상회담 이후 지정학적 리스크 완화 기대감이 정점을 통화하면서 환율이 1110원까지 급등한 가운데 미중 무역분쟁 격화로 위험자산 선호심리가 후퇴한 결과다. 삼성전자의 2분기 실적 전망까지 하향조정되며 코스피 전체 실적에 대한 불확실성도 증폭됐다.이경민 대신증권 연구원은 "코스피 레벨이 2300까지 낮아졌는데 이는 확정실적 기준 PBR 1배, 12개월 선행 PER 8.57배 수준"이라며 "20일 코스피가 6거래일만에 반등에 성공하며 급락세를 벗어날 발판을 마련했다"고 설명했다. 수정 지수 상단인 2470은 12개월 선행 PER 9.11배로 추세선으로 불리는 200일 이동평균선에 위치한 지수대다.지수 2300~2350은 단기 분할매수가 가능한 권역이라고 판단했다. 코스피 레벨이 낮아질 주된 원인들이 악화될 가능성이 낮고 완화무드로 진입할 가능성이 높기 때문이라는 설명이다.이 연구원은 "미국의 관세부과, 중국의 보복관세 언급들로 인해 글로벌 증시가 충격을 받은 만큼 일저부분 선반영된 것으로 볼 수 있다"며 "미중 관세부과 시점인 7월6일에 가까워지며 협상의 여지를 높여갈 것으로 예상한다"고 말했다.이어 "단기 급등세를 보인 원달러 환율은 1100원선을 중심으로 당분간 안정을 보일 수 있다"며 "삼성전자의 주가가 실적 전망 하향조정치를 반영하며 하락한 가운데 2분기 이익모멘텀이 양호한 IT하드웨어, IT가전, 화장품, 의류, 호텔, 레저, 건설, 증권 등을 단기 매매 업종으로 제시한다"고 덧붙였다.한편 코스피는 연말까지 변동성이 확대될 것으로 내다봤다. 이 연구원은 "11월 미국 중간선거까지 무역분쟁이 정치적으로 활용될 가능성이 높고 신흥국 통화 약세 구도는 깨지기 어려워 보인다"며 "무역분쟁 리스크 확대는 수출 의존도가 높은 한국에 부정적인 영향을 줄 것이며 원화 약세 또한 취약한 코스피 수급 여건을 감안할 때 외국인 매도 압력 강화로 나타날 전망"이라고 분석했다.

