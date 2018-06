'Is Who' 돌아온 민서…"인생노래 하는 가수 되는 것이 목표"

20일 오후 4시 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서는 4부작으로 구성된 민서의 데뷔 앨범 '청춘의 일기장'(The Diary of Youth)의 세 번째 곡 '이즈 후'의 쇼케이스가 진행됐다.이날 검은색 시스루 의상을 입고 관능적인 춤을 추며 '이즈 후'를 선보인 민서는 신곡에 대해 "제게도 엄청난 변신이었다. 즐겁고 흥미로운 작업이었지만 새로운 시도다 보니 두렵기도 했다"라며 "연습생 생활을 해봤지만 춤추면서 노래해 본 적이 거의 없었다. 그래도 새롭고 다양한 모습을 보여드리고 싶었다"고 말했다.또한 이날 민서는 "앞으로는 보여드린 걸 점점 쌓아올려서 멋있는 인생을 이야기할 가수가 되고 싶다"라며 "아주 오랜 시간이 걸릴 일이지만, 그런 가수가 되는 게 목표"라고 자신의 포부를 밝혔다.한편, 민서의 데뷔 프로젝트 타이틀이자 세 번째 곡인 '이즈 후'(Is Who)는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.