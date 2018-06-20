W 6Korea, Ú¸ ÁÖ»óº¹ÇÕ 'ÇÏ¾æÆ® ¼¾Æ®¸¯' ÅõÀÚ ¼³¸íÈ¸ °³ÃÖ

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W 6Korea°¡ ¼Ò°³ÇÒ ¹Ì±¹ ºÎµ¿»ê 'HYATT CENTRIC ON SIXTH'´Â ¹Ì±¹ LA Áß½É°¡¿¡ µé¾î¼´Â ÃÖ°í±Þ ÁÖ»óº¹ÇÕ ¾ÆÆÄÆ®´Ù. ÀÌ ¾ÆÆÄÆ®´Â ¼¼°è 3´ë È£ÅÚ±×·ì ÇÏ¾æÆ®¿Í ¹Ì±¹ 20´ë °Ç¼³»ç ¼¼†, ¼¼°èÃÖ´ë ÀÎÅ×¸®¾î HBA°¡ µðÀÚÀÎ¿¡ Âü¿©Çß´Ù.
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