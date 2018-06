W 6Korea, Ú¸ ÁÖ»óº¹ÇÕ 'ÇÏ¾æÆ® ¼¾Æ®¸¯' ÅõÀÚ ¼³¸íÈ¸ °³ÃÖ

[아시아경제 배경환 기자]W 6Korea가 소개할 미국 부동산 'HYATT CENTRIC ON SIXTH'는 미국 LA 중심가에 들어서는 최고급 주상복합 아파트다. 이 아파트는 세계 3대 호텔그룹 하얏트와 미국 20대 건설사 서펵, 세계최대 인테리어 HBA가 디자인에 참여했다.LA가 속한 미국 캘리포니아는 세계 8번째 큰 경제도시로, 미국 내 GDP의 5분의 1을 차지하고 있는 곳이다. 이에 부동산 매입 시 다른 지역에 비해 미국경기와 무관하게 안정된 부동산 투자를 할 수 있는 지역이다. 현재 미국 내 비즈니스 발전구역 1위로 평가되고 있는 LA에는 오는 2030년 지금보다 거주인구가 100만명 증가할 것으로 예상된다. 또한 LA 내 UCLA, USC, CIT 등 명문 대학교가 위치해 미국 이민자들의 선호도도 높게 나타나고 있는 곳이기도 하다.인구밀집도가 높고 소비성향도 높아 지역경제가 탄탄한 점도 투자 매력으로 꼽힌다. 또 다른 마켓에 비해 금리도 상대적으로 낮고 일자리 성장이 빨라 해외 투자자들이 LA의 부동산 투자에 몰리고 있는 상황이다.이번 설명회에서는 미국부동산 아파트 구입 절차, 우수 학군, 세무 상담과 EB5비자와 영주권 취득에 대해서도 다룰 예정이다. 참석 인원은 선착순으로 5팀씩 예약제 방식으로 개별설명회가 진행된다. 설명회 참석자 중 희망 청약자에게는 LA다운타운, 코리아타운, 비벌리힐스, 헐리우드 등을 투어하면서 미국LA 현장을 직접 답사할 수 있는 기회가 제공된다.한편 설명회는 사전예약제 형식이며, 선착순 5팀씩 개별로 진행된다. 장소는 도산대로 한국홍보관이다.

미국 LA에 본사를 둔 시행사 'W 6Korea'가 해외 부동산에 관심있는 투자자들을 위해 강남 도산대로 한국홍보관에서 주상복합 아파트 'HYATT CENTRIC ON SIXTH'의 투자 설명회를 연다.