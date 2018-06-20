[AD]
È¨> ´º½º>ºÎµ¿»ê

W 6Korea, Ú¸ ÁÖ»óº¹ÇÕ 'ÇÏ¾æÆ® ¼¾Æ®¸¯' ÅõÀÚ ¼³¸íÈ¸ °³ÃÖ

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.20 14:03 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.20 14:03

'ÇÏ¾æÆ® ¼¾Æ®¸¯' Á¶°¨µµ /
'ÇÏ¾æÆ® ¼¾Æ®¸¯' Á¶°¨µµ /



[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹è°æÈ¯ ±âÀÚ] ¹Ì±¹ LA¿¡ º»»ç¸¦ µÐ ½ÃÇà»ç 'W 6Korea'°¡ ÇØ¿Ü ºÎµ¿»ê¿¡ °ü½ÉÀÖ´Â ÅõÀÚÀÚµéÀ» À§ÇØ °­³² µµ»ê´ë·Î ÇÑ±¹È«º¸°ü¿¡¼­ ÁÖ»óº¹ÇÕ ¾ÆÆÄÆ® 'HYATT CENTRIC ON SIXTH'ÀÇ ÅõÀÚ ¼³¸íÈ¸¸¦ ¿¬´Ù.

W 6Korea°¡ ¼Ò°³ÇÒ ¹Ì±¹ ºÎµ¿»ê 'HYATT CENTRIC ON SIXTH'´Â ¹Ì±¹ LA Áß½É°¡¿¡ µé¾î¼­´Â ÃÖ°í±Þ ÁÖ»óº¹ÇÕ ¾ÆÆÄÆ®´Ù. ÀÌ ¾ÆÆÄÆ®´Â ¼¼°è 3´ë È£ÅÚ±×·ì ÇÏ¾æÆ®¿Í ¹Ì±¹ 20´ë °Ç¼³»ç ¼­¼†, ¼¼°èÃÖ´ë ÀÎÅ×¸®¾î HBA°¡ µðÀÚÀÎ¿¡ Âü¿©Çß´Ù.

LA°¡ ¼ÓÇÑ ¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾Æ´Â ¼¼°è 8¹øÂ° Å« °æÁ¦µµ½Ã·Î, ¹Ì±¹ ³» GDPÀÇ 5ºÐÀÇ 1À» Â÷ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â °÷ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ ºÎµ¿»ê ¸ÅÀÔ ½Ã ´Ù¸¥ Áö¿ª¿¡ ºñÇØ ¹Ì±¹°æ±â¿Í ¹«°üÇÏ°Ô ¾ÈÁ¤µÈ ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Áö¿ªÀÌ´Ù. ÇöÀç ¹Ì±¹ ³» ºñÁî´Ï½º ¹ßÀü±¸¿ª 1À§·Î Æò°¡µÇ°í ÀÖ´Â LA¿¡´Â ¿À´Â 2030³â Áö±Ýº¸´Ù °ÅÁÖÀÎ±¸°¡ 100¸¸¸í Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ LA ³» UCLA, USC, CIT µî ¸í¹® ´ëÇÐ±³°¡ À§Ä¡ÇØ ¹Ì±¹ ÀÌ¹ÎÀÚµéÀÇ ¼±È£µµµµ ³ô°Ô ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Â °÷ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.

ÀÎ±¸¹ÐÁýµµ°¡ ³ô°í ¼Òºñ¼ºÇâµµ ³ô¾Æ Áö¿ª°æÁ¦°¡ ÅºÅºÇÑ Á¡µµ ÅõÀÚ ¸Å·ÂÀ¸·Î ²ÅÈù´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ¸¶ÄÏ¿¡ ºñÇØ ±Ý¸®µµ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³·°í ÀÏÀÚ¸® ¼ºÀåÀÌ »¡¶ó ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀÌ LAÀÇ ºÎµ¿»ê ÅõÀÚ¿¡ ¸ô¸®°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ¼³¸íÈ¸¿¡¼­´Â ¹Ì±¹ºÎµ¿»ê ¾ÆÆÄÆ® ±¸ÀÔ ÀýÂ÷, ¿ì¼ö ÇÐ±º, ¼¼¹« »ó´ã°ú EB5ºñÀÚ¿Í ¿µÁÖ±Ç Ãëµæ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ´Ù·ê ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Âü¼® ÀÎ¿øÀº ¼±Âø¼øÀ¸·Î 5ÆÀ¾¿ ¿¹¾àÁ¦ ¹æ½ÄÀ¸·Î °³º°¼³¸íÈ¸°¡ ÁøÇàµÈ´Ù. ¼³¸íÈ¸ Âü¼®ÀÚ Áß Èñ¸Á Ã»¾àÀÚ¿¡°Ô´Â LA´Ù¿îÅ¸¿î, ÄÚ¸®¾ÆÅ¸¿î, ºñ¹ú¸®Èú½º, Çæ¸®¿ìµå µîÀ» Åõ¾îÇÏ¸é¼­ ¹Ì±¹LA ÇöÀåÀ» Á÷Á¢ ´ä»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±âÈ¸°¡ Á¦°øµÈ´Ù.

ÇÑÆí ¼³¸íÈ¸´Â »çÀü¿¹¾àÁ¦ Çü½ÄÀÌ¸ç, ¼±Âø¼ø 5ÆÀ¾¿ °³º°·Î ÁøÇàµÈ´Ù. Àå¼Ò´Â µµ»ê´ë·Î ÇÑ±¹È«º¸°üÀÌ´Ù.

¹è°æÈ¯ ±âÀÚ khbae@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[ÀÏ¹Ý] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
½Ã¼±°­Å» ºñÅ°´Ï ¸ö¸Å

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
'¿­Á¤ÀûÀÎ °Å¸® ÀÀ¿ø'

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1ÅÃ½Ã±â»ç°¡ ¹°¾ú´Ù¡¦¡°Ã³³à¸· ÀÖ... ´ë±¸¿¡¼­ ÇÑ ÅÃ½Ã±â»ç°¡ ¿©¼º ½Â°´¿¡°Ô ¡°Ã³³à¸· ÀÖ³Ä¡±°í ¹¯...
  2. 2°­Áø ¿©°í»ý ½ÇÁ¾¡¦ÀÌ¼öÁ¤ ¡°¾ß»ê º¸´Ù °³ ...
  3. 3ÀÌ¸íÈñ ÃßÁ¤, ¿å¼³ µ¿¿µ»ó Ãß°¡ °ø°³¡¦¾ó±¼...
  4. 4¡®°­Áø ¿©°í»ý ½ÇÁ¾¡¯ À¯·Â ¿ëÀÇÀÚ »ç¸Á¡¦...
  5. 5½ÃÁøÇÎ "ºÏÁß°ü°è ¹ßÀü »õ·Î¿î Àå¡¦¿ìÈ£Àû ...
  6. 6V30+ '°øÂ¥'·Î Ç®·È´Ù¡¦V35 ¾ÕµÎ°í Àç°íÁ¤...
  7. 7'Áö¹æ¼±°Å ÂüÆÐ' È«ÁØÇ¥ Àü ´ëÇ¥, º¯È£»ç ...
  8. 8[¾Æµ¿¼ö´ç Ã¹³¯] ½ÅÃ»ÀÚ ¸ô¸®¸é¼­ »çÀÌÆ® ...
  9. 9µµ¼­°ü¿¡¼­ ¿©ÇÐ»ý °¡¹æ¿¡ ¡®Ã¼¾×¡¯ ¹¯È÷°í...
  10. 10Ú¸À¯¿£ÀÎ±ÇÀÌ»çÈ¸ Å»Åð¡¦°³Çõ ¿ä±¸ÇßÁö¸¸ ...

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame Áý¿¡¼­ È¥ÀÚ³î±â '´ÞÀÎ&apos...
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame µÅÁö°¡ °í¾çÀÌ »êÃ¥À»?

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ [¶ìº°¿î¼¼] - (6¿ù 20ÀÏ ¼ö¿äÀÏ)
  2. 2µ¿¾Æ´ë, ±³À°ºÎ ¡®´ëÇÐ ±âº»¿ª·®Áø´Ü¡¯ 1´Ü°è ...
  3. 3[½Å¼ºÂù ±âÀÚ¿Í ÇÔ²² ¿µ¾î´º½º Áñ±â±â] 2018³â...
  4. 46¿ù 19ÀÏ ÁÖ¿ä°ø½Ã
  5. 5¿À»çÄ« ÁöÁø µî ±â»óÃ» ¿À´Ã³¯¾¾ ¹× ÁÖ°£³¯¾¾ ...
¸ÇÀ§·Î