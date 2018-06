영화감독과 배우 ‘고수’에게 듣는 영화이야기

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구가 오는 9월에 열릴 ‘제10회 서울국제초단편영화제’를 앞두고 영화를 좋아하는 구민들을 위해 ‘영화인문학 공개강좌’ 및 ‘영등포 초단편영화 아카데미’를 운영한다.구는 지난해 성공적인 영화제를 치른데 이어 올해도 서울국제초단편영화제를 개최하면서 구민의 문화 향유 기회를 더욱 폭넓게 제공하고 영상문화 특구 영등포의 브랜드를 새롭게 만든다는 계획이다.영화제 개막에 앞서 오는 7월7일 오후 2시부터 영등포아트홀에서 ‘영화인문학 공개강좌’ 가 열린다.유명 영화감독과 남한산성, 석조저택 살인사건, 고지전 등에 출연한 영화배우 ‘고수’를 초청해 관객들과 영화로 소통한다.강좌는 ‘영화감독과 배우에게 듣는 리얼 영화 이야기 A to Z’ 주제로 현장의 최전선에 있는 감독, 배우가 그 어디서도 들을 수 없는 생생한 영화 현장의 이야기를 들려줄 예정이다.공개강좌에 참여를 희망하는 주민은 7월5일까지 서울국제초단편영화제 홈페이지(http://www.sesiff.org)로 신청하면 된다. 강좌는 무료로 진행되며 선착순으로 500명을 모집한다.이와 함께 7월23일부터 8월10일까지 ‘제2기 영등포 초단편영화 아카데미’도 운영한다. 아카데미는 전문 강사진과 함께 영화 제작에 대한 전반적인 과정을 배우고 자신만의 영화를 직접 제작해보는 수업이다. 시나리오 작성부터 편집 및 후반 작업까지 모든 분야에 직접 참여하게 된다.나만의 영화를 만들고 싶은 주민 누구나 참여 가능하며 6월22일부터 7월15일까지 서울국제초단편영화제 홈페이지를 통해 신청하면 된다.성인 3만원, 미성년자 1만원의 참가비를 제외한 수업료 및 제작비는 전액 무료다. 최종참가자는 서울국제초단편영화제 운영 사무국에서 서류검토 후 7월 19일 개별 통보할 예정이다.아카데미를 통해 제작된 작품들은 9월11~16일 제10회 서울국제초단편영화제 기간 중 CGV영등포 상영관 등에서 공식 상영되며 우수작품 시상, 중앙대학교 인문콘텐츠연구소 수료증 수여 등의 혜택도 주어진다.자세한 사항은 영등포구청 문화체육과(☎2670-3128), 서울국제초단편영화제 운영 사무국(☎070-8868-6850)으로 문의하거나 영화제 홈페이지를 통해 확인하면 된다.구 관계자는 “이번 영화인문학 공개강좌와 아카데미에 영화인을 꿈꾸는 사람들이나 영화를 좋아하는 사람들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

