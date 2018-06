LH, 온나라부동산포털 네이밍 공모전 시상

[아시아경제 류정민 기자] 한국토지주택공사(혁신상을 받은 'SEEREALL' 등 10건에 대해 시상했다.앞서 LH는 지난 4월16일부터 5월4일까지 모든 국민이 ‘더 넓고 쉬운 부동산 생활’을 누릴 수 있도록 온나라부동산포털의 새로운 이름을 공모한 바 있다.1등상인 혁신상은 'See Real Estate ALL'이라는 뜻을 담고 있는 SEEREALL이 차지했다. 장려상은 뷰온(BUON), LH다봄, O.P.I.S, 한곳, 다(多)담, 다봄, PLANET, 이음, 온나라+, P.I.N이 수상했다.수상자 모두에게 상장이 수여된다. 혁신상은 200만원, 장려상은 10만원의 상금도 지급된다.류동춘 LH 공간정보처장은 "참신한 아이디어로 네이밍 공모전에 참여한 모든 분께 감사드린다"면서 "친근하고 생동감 있게 업그레이드 후 새로운 이름으로 찾아갈 부동산 서비스에 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 말했다.

