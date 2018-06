WHO "게임중독은 정신질환"…내년 총회서 논의

[아시아경제 손선희 기자]당초 WHO는 올해 총회에 게임중독을 정신질환으로 보고 '게임장애(gaming disorder)' 질병 코드를 등재한 ICD 개정판을 논의할 방침이었으나 우리나라를 비롯한 회원국에서 논란이 벌어지자 상정을 유예했다.WHO가 게임장애를 국제질병분류 개정판에 정식으로 등재함에 따라 내년 총회에서 회원국 간 논의가 본격적으로 이뤄질 것으로 보인다. 셰크하르 삭세나 WHO 정신 건강 및 약물남용 담당 국장은 이날 콘퍼런스콜에서 "과학적 증거에 기반을 둬 게임장애를 질병으로 올려야 한다는 의견을 받아들였다"며 "전 세계 여러 지역에서 치료에 대한 수요가 있다"고 말한 것으로 전해졌다.게임업계는 게임중독이 질병으로 인정되면 게임에 대한 부정적 인식뿐 아니라 각종 추가 규제가 불가피하다는 점에서 강력 반발하고 있다. 관련 전문가 및 의학계에서도 게임 중독을 질병으로 볼 수 있는 지에 대해 의견이 엇갈리고 있다.

세계보건기구(WHO)가 18일(현지시간) 게임중독을 질병으로 분류, 국제질병분류 제11차(ICD-11) 개정판에 올린 것으로 전해졌다. 내년 5월 예정된 WHO 총회에서 회원국 간 논의를 거쳐 확정될 경우 2022년부터 개정판이 적용된다.