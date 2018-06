배우 고아라가 ‘미스 함무라비’ 본방 사수를 독려하는 셀카를 공개했다.고아라는 18일 자신의 인스타그램에 “Day of 미스함무라비. 오늘 밤 11시”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 고아라는 JTBC ‘미스함무라비’ 대본을 배경으로 미소를 짓고 있다. 특히 고아라의 뚜렷한 이목구비와 무결점 피부가 눈길을 끌었다.공개된 사진에 네티즌들은 “이기적인 미모” “예쁜 거봐. 피부도 애기피부. 부럽네요” “얼굴 작고 눈 크고 완전 인형” “미스함무라비 박차오름, 진짜 고아라 인생 캐릭터” “본방사수 꼭!” 등의 반응을 보였다.한편 고아라는 ‘미스 함무라비’에서 이상주의 열혈 초임 판사 ‘박차오름’ 역을 열연 중이다.

