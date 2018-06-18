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[·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ] "¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀ À§ÇØ¼­¶ó¸é 30½Ã°£ ºñÇà, 450km ¿îÀü ÈûµéÁö ¾Ê¾Æ¿ä"

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.18 19:01 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.18 19:00

ÇÑ±¹-½º¿þµ§Àü ÀÀ¿øÇÏ·¯ ÇÏ¹Ù·Ó½ºÅ©¿¡¼­ ¿Â ÃÖ¿¬¼®¾¾ [»çÁø=±èÇü¹Î ±âÀÚ]
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ÃÖ¾¾´Â "·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ °³ÃÖ°¡ È®Á¤µÇÀÚ¸¶ÀÚ ÇÑ±¹ °æ±â¸¦ º¸·¯ ¿À±â À§ÇØ ÁØºñ¸¦ Çß´Ù. Á¤¸» ¸¹ÀÌ ¼³Ž®´Ù"°í Çß´Ù. ¿ì¸® Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÌ ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾¿¹¼±¿¡¼­ »ß°Æ´î ¶§´Â ¸¶À½À» Á¶·È´Ù. ÇÑ±¹Àº ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ ¸¶Áö¸· °æ±â±îÁö °¡ºÁ¾ß ÇÏ´Â ¾î·Á¿î °æÀï ³¡¿¡ ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ º»¼±Çà Æ¼ÄÏÀ» °Å¸ÓÁã¾ú´Ù.

ÃÖ¾¾´Â "¾Æ ¶³¾îÁö¸é ¾îÂ¼³ª Çß´Ù. ±×¶§´Â ÁøÂ¥ ¸¶À½ÀÌ Á¶¸¶Á¶¸¶Çß´Ù. ÁØºñ ´ÙÇß´Âµ¥ ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ¿ÀÁö ¸øÇÏ¸é ´Ù Çã»ç°¡ µÇ´Â °Í ¾Æ´Ñ°¡. ´ä´äÇÑ ¸¶À½¿¡ ¼­¿ï¿¡ °¡¼­ ¿ùµåÄÅ ¿¹¼±°æ±â¸¦ º¸±âµµ Çß´Ù"°í Çß´Ù.

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ÃÖ¾¾´Â "¿ÍÀÌÇÁµµ ½ºÆ÷Ã÷¸¦ Á¤¸» ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù. ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ°¿Í Ãà±¸¸¦ ÀÚÁÖ º»´Ù. ¿©±â ·¯½Ã¾Æ ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±×(ÇÁ·ÎÃà±¸)°¡ À¯¸íÇÏ´Ù. ÇÏ¹Ù·Ó½ºÅ©¿¡µµ 1ºÎ¸®±× ÆÀÀÌ ÀÖ¾î¼­ °æ±âÀåÀ» ¸¹ÀÌ °¬´Ù"°í Çß´Ù. ÀÌ¾î "ÇÑ±¹ÀÌ Ã¹ °æ±â¿¡¼­ ½Â¸®ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù"¸ç ÅÂ±ØÀü»çµéÀ» ÀÀ¿øÇß´Ù.

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ÇÑÆí ÀÌ³¯ ÇÑ±¹-½º¿þµ§ °£ °æ±â°¡ ¿­¸®´Â ´ÏÁî´Ï³ëºê°í·Îµå ½ºÅ¸µð¿ò¿¡´Â ½º¿þµ§ÆÒÀÌ ¾à 3¸¸¸í, ¿ì¸® ÀÀ¿ø´ÜÀÌ 1500¸í °¡·®ÀÌ ¿Ã °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

2018·¯½Ã¾Æ ±â»ç ¸ð¾Æº¸±â
±èÇü¹Î ±âÀÚ khm193@asiae.co.kr

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