[·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ] "¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀ À§ÇØ¼­¶ó¸é 30½Ã°£ ºñÇà, 450km ¿îÀü ÈûµéÁö ¾Ê¾Æ¿ä"

|ÇÑ±¹-½º¿þµ§Àü ÀÀ¿øÇÏ·¯ ÇÏ¹Ù·Ó½ºÅ©¿¡¼ ¿Â ÃÖ¿¬¼®¾¾ [»çÁø=±èÇü¹Î ±âÀÚ]
[´ÏÁî´Ï³ëºê°í·Îµå(·¯½Ã¾Æ)=¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±èÇü¹Î ±âÀÚ] ·¯½Ã¾Æ¿¡¼ °ÇÃà»ç¾÷À» ÇÏ°í ÀÖ´Â ÃÖ¿¬¼®(51)¾¾´Â ±Øµ¿Áö¿ªÀÎ ÇÏ¹Ù·Ó½ºÅ©¿¡¼ ´ÏÁî´Ï³ëºê°í·Îµå±îÁö ºñÇà±â¸¦ Å¸°í ÀÌµ¿Çß´Ù. Àû°Ô´Â 25½Ã°£, ¸¹°Ô´Â 45½Ã°£±îÁö, Æò±Õ 30½Ã°£ÀÌ °É¸®´Â Àå°Å¸® ºñÇàÀÌ¾ú´Ù.
ÃÖ¾¾´Â "·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ °³ÃÖ°¡ È®Á¤µÇÀÚ¸¶ÀÚ ÇÑ±¹ °æ±â¸¦ º¸·¯ ¿À±â À§ÇØ ÁØºñ¸¦ Çß´Ù. Á¤¸» ¸¹ÀÌ ¼³Ž®´Ù"°í Çß´Ù. ¿ì¸® Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÌ ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾¿¹¼±¿¡¼ »ß°Æ´î ¶§´Â ¸¶À½À» Á¶·È´Ù. ÇÑ±¹Àº ¿ìÁîº£Å°½ºÅº°úÀÇ ¸¶Áö¸· °æ±â±îÁö °¡ºÁ¾ß ÇÏ´Â ¾î·Á¿î °æÀï ³¡¿¡ ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ º»¼±Çà Æ¼ÄÏÀ» °Å¸ÓÁã¾ú´Ù.
ÃÖ¾¾´Â "¾Æ ¶³¾îÁö¸é ¾îÂ¼³ª Çß´Ù. ±×¶§´Â ÁøÂ¥ ¸¶À½ÀÌ Á¶¸¶Á¶¸¶Çß´Ù. ÁØºñ ´ÙÇß´Âµ¥ ¿ì¸® ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ¿ÀÁö ¸øÇÏ¸é ´Ù Çã»ç°¡ µÇ´Â °Í ¾Æ´Ñ°¡. ´ä´äÇÑ ¸¶À½¿¡ ¼¿ï¿¡ °¡¼ ¿ùµåÄÅ ¿¹¼±°æ±â¸¦ º¸±âµµ Çß´Ù"°í Çß´Ù.
ÃÖ¾¾´Â ·¯½Ã¾ÆÀÎ ¾Æ³»¿Í ¾Æµé°ú ÇÔ²² ÇÑ±¹-½º¿þµ§ °æ±â¸¦ º¸·¯ ´ÏÁî´Ï³ëºê°í·Îµå¸¦ ¹æ¹®Çß´Ù. ±×´Â ·¯½Ã¾Æ¿¡¼ »êÁö 20³âÀÌ µÆ´Ù. °áÈ¥ÇÑÁö´Â 10³âÀÌ µÆ´Ù. ±×´Â "ÈÞ°¡ ¶§ ÇÏ¹Ù·Ó½ºÅ©¿¡¼ ³î·¯°¡¼ ¸¸³ª¼ ¼·Î ´«ÀÌ ¸Â¾Ò´Ù. ³»°¡ ·¯½Ã¾Æ¾î°¡ Á» µÇ¼ ¿ÍÀÌÇÁ¸¦ ²¿½Ç ¼ö ÀÖ¾ú´Ù"°í Çß´Ù. ÃÖ¾¾ÀÇ ¿ÍÀÌÇÁ´Â ·¯½Ã¾Æ»ç¶÷ÀÎµ¥µµ ¾ó±¼¿¡´Â ÅÂ±Ø±â¸¦ ±×¸®°í ºÓÀº À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ°í ¿Í¼ ÇÑ±¹ ÀÀ¿øÀ» ÁØºñÇß´Ù.
|·¯½Ã¾ÆÀÎ ¾Æ³»¿Í ÆÒ¾ÆÀÌµð¸¦ ¹Þ±â À§ÇØ ´ë±âÁßÀÎ ÃÖ¿¬¼®¾¾ [»çÁø=±èÇü¹Î ±âÀÚ]
|¸ð½ºÅ©¹Ù¿¡¼ 450km¸¦ ¿îÀüÇØ¼ ´Þ·Á¿Â ±èºÀ±Ô, ±è¿¬È£, ±è¿ø±¸¾¾ [»çÁø=±èÇü¹Î ±âÀÚ]
±èºÀ±Ô(31), ±è¿¬È£(30), ±è¿ø±¸(30)¾¾´Â ´ëÇÐµ¿±â·Î ÀÌ¹ø¿¡ ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅÀ» º¸·¯ ¿©ÇàÀ» ¿Ô´Ù. ¼¼ »ç¶÷Àº ¸ð½ºÅ©¹Ù¿¡¼ºÎÅÍ Â÷·Î 450§°¸¦ ¿îÀüÇØ¼ ´ÏÁî´Ï³ëºê°í·Îµå¿¡ µµÂøÇß´Ù. ±èºÀ±Ô¾¾´Â "»õº®¿¡ ³²ÀÚ ¼ÂÀÌ¼ ³ª´²¼ ¿îÀüÇØ¼ ¿Ô´Ù. º°·Î ÈûµéÁö ¾Ê¾Ò´Ù"°í Çß´Ù. ±è¿¬È£¾¾´Â "°áÈ¥ÇÏ°í ³ª¸é ¼ÂÀÌ¼ Ãà±¸ º¸·¯ ¿À±â Èûµé °Í °°¾Æ¼ ÀÌ¹ø¿¡ °°ÀÌ ÀÇ±âÅõ¾ÐÇØ¼ ·¯½Ã¾Æ¿¡ ¿À°Ô µÆ´Ù. ÇÑ±¹ °æ±â¸¦ º¸°í ÀÌ°÷ ´ÏÁî´Ï¿¡¼ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª-Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ °æ±â¸¦ º¸·Á ÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.
ÀÌµéÀº ´ëÇ¥ÆÀÀÌ ½º¿þµ§À» »ó´ë·Î ÀÌº¯À» ÀÏÀ¸Å°±æ ¹Ù¶ú´Ù. ±èºÀ±Ô¾¾´Â "ÀÌ¹ø ¿ùµåÄÅ¿¡¼ ÀÌº¯ÀÌ ¸¹ÀÌ ÀÏ¾î³ª°í ÀÖÁö ¾Ê³ª. ¾ÆÀÌ½½¶õµåµµ ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª¿Í ºñ°å°í ¸ß½ÃÄÚµµ µ¶ÀÏÀ» Àâ¾Ò´Ù. ¿ì¸®µµ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶ó°í ¹Ï´Â´Ù"°í Çß´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ ÇÑ±¹-½º¿þµ§ °£ °æ±â°¡ ¿¸®´Â ´ÏÁî´Ï³ëºê°í·Îµå ½ºÅ¸µð¿ò¿¡´Â ½º¿þµ§ÆÒÀÌ ¾à 3¸¸¸í, ¿ì¸® ÀÀ¿ø´ÜÀÌ 1500¸í °¡·®ÀÌ ¿Ã °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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