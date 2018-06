'정부'와 전면전 나선 필립모리스 "아이코스 사용자, 암·심장병↓ 덜 해롭다"

[아시아경제 이선애 기자] 한국필립모리스가 궐련형 전자담배의 유해성 분석 결과를 두고, 정부와 전면전을 선언했다. 필립모리스 인터내셔널(PMI)의 궐련형 전자담배 아이코스의 임상연구 결과를 내세워 식품의약품안전처의한국필립모리스는 18일 오전 11시 서울 포시즌스 호텔에서 자체 임상연구 결과를 발표하는 기자간담회를 열고 "최근 미국에서 성인 흡연자 984명을 대상으로 진행한 대규모 임상연구로 인체에 대한 위해성 감소를 확인했다"고 밝혔다. 이는 PMI가 서울에서 세계 최초로 발표한 연구결과로, 식약처가 이달 초 발표한 궐련형 전자담배 유해성분 분석 결과와 정면으로 배치되는 것.그 결과 아이코스 전환자들은 모든 8가지 임상위험의 평가지표 변화가 금연자들과 같은 방향성을 나타냈으며, 이 중 5가지 평가지표는 계속 흡연한 사람들과 비교해 통계적으로 유의미한 차이가 있었다.아이코스를 사용할 경우 암 발병의 원인이 되는 'Total NNAL' 물질은 일반 담배를 피울 때보다 43.5%나 줄었고, 호흡기 질환의 원인인 'FEV1 %pred'는 1.28%pred 차이를 보였다.심혈관 질환을 유발하는 물질인 'HDL-C'(3.09mg/dL)와 'WBC Count'(-0.420 GI/L), 'slCAM-1'(2.86%), '11-DTX-B2'(4.74%)도 아이코스를 사용하는 것이 도움이 된 것으로 확인됐다.모든 질병의 원인으로 꼽히는 '8-epi-PGF2a'(6.80%)와 'COHb'(32.2%) 수치도 유의미하게 줄었다고 PMI는 설명했다.마누엘 피취 PMI 과학연구 최고책임자는 "이번 연구결과는 연기 없는 제품의 위험도 감소 가능성을 직접 평가한 최초의 대규모 임상연구"라며 "이를 통해 일반담배 흡연보다 아이코스로의 전환이 담배의 위험도를 줄인다는 것을 증명하는 이정표를 마련했다"고 말했다.그는 또 이번 임상연구만으로 궐련형 전자담배가 인체에 미치는 영향을 확인하기는 시간이 짧은 것 아니냐는 지적에 대해 "지금까지 아이코스 배출 성분에서 추가 위험 요소를 발견하지 못했기 때문에 그럴 가능성은 매우 낮다"고 답했다PMI는 이 같은 임상연구 결과를 내세워 식약처의 궐련형 전자담배 유해성 분석에 대해 해명을 요구했다. PMI는김병철 한국필립모리스 전무는 "WHO 등에서도 타르를 단순 비교하는 것은 적절치 않다고 했는데도 타르 수치만을 비교 기준으로 삼은 식약처 분석 결과는 당혹스럽고 유감스럽다"며 "계속해서 자체 연구결과를 식약처에 제출할 것이고 (식약처가) 과학적 근거를 바탕으로 합리적으로 판단할 수 있도록 할 것"이라고 했다.특히 한국필립모리스는 식약처가 타르 수치를 계산할 때 제품 특성상 수분 측정에 오류가 있을 수 있다는 점을 알면서도 측정 방법을 보완하지 않았다고 주장했다.PMI는 이번 연구결과를 지난 8일 미국 식품의약국(FDA)에 제출한 데 이어 조만간 식약처 등 국내 관련 부처에도 낼 예정이다.

