[아시아경제 김혜원 기자] 코트라(KOTRA)는 16일 경기도와 공동으로 파주 비무장지대(DMZ)에서 주한 외국인 초청 한국 홍보 행사인 '제25회 겟투노우코리아(Get to Know KOREA)'를 개최했다고 17일 밝혔다.이번 행사에는 솔베이코리아, 한국후지제록스 등 주한 외국인 투자 기업 임직원과 외신기자, 외교사절 및 가족 등 총 45명이 참가했다. 이들은 임진각 자유의 다리 견학 후 북한을 바라볼 수 있는 도라전망대와 제3 땅굴을 체험하는 시간을 가졌다.김용국 KOTRA 인베스트코리아 대표는 "올해로 10년째를 맞는 겟투노우코리아는 외국인 투자 기업 관계자 등 한국에 있는 주요 외국 인사들이 문화와 역사를 직접 체험하면서 한국을 더 잘 이해하는 역할을 하고 있다"며 "KOTRA는 안정적이고 매력적인 투자처로서 한국에 대한 긍정적인 인식을 높일 수 있도록 다방면으로 노력할 계획"이라고 밝혔다.

