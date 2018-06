볼빨간 사춘기가 '인기가요' 1위를 차지했다. 샤이니와 블랙핑크는 컴백무대를 가졌으며 AOA와 워너원은 굿바이 무대를 꾸몄다.17일 방송된 SBS '인기가요' 1위 후보에는 볼빨간 사춘기 '여행'이 모모랜드 '뿜뿜', 워너원의 '켜줘'를 누르고 1위를 차지하는 모습이 그려졌다. 이날 출연하지 못한 볼빨간 사춘기에게 MC들은 대신 전해줄 것을 약속했다.블랙핑크는 'Forever Young'와 '뚜두뚜두'로 컴백했다. 여유로운 라이브와 강렬한 중독성 있는 권총 안무가 돋보였다. 샤이니는 신곡 '아이 원트 유(I Want You)'를 비롯해 '독감', 타이틀곡 '데리러 가(Good Evening)'로 무대를 꾸몄다.AOA는 ‘빙글뱅글’로 발랄하고 건강한 매력을 발산했고 유빈은 ‘숙녀’로 시티팝 감성을 전했다.

