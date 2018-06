롯데호텔, 도심속 L7 호캉스 패키지 출시…6월 예약 1만원 할인

[아시아경제 지연진 기자]롯데호텔은 여름 휴가를 도심에서 즐기는 '호캉스족'을 위해 '썸머 인 엘세븐(SUMMER IN L7)’ 패키지를 선보인다고 17일 밝혔다.L7명동과 L7강남의 SUMMER IN L7 패키지는 스탠다드 객실 1박, 스타벅스 콜드컵 1개, 롯데시네마 관람권 2매가 제공된다. 가격은 L7명동 15만원, L7 강남은 13만5000원으로 세금 별도.패키지는 오는 8월31까지 판매하며 6월 30일까지 예약하면, 얼리버드 이벤트로 1만원 할인 혜택을 받을 수 있다.

우선 L7홍대 22층 꼭대기에 위치한 루프탑 풀을 이용할 수 있는 'SUMMER IN L7' 패키지는 슈페리어 객실 1박, 수영장 2인 입장권, 크롬바커 맥주 2잔과 나초로 구성된다. 가격은 14만5000원.