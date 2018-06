16일 방송된 JTBC 예능프로그램 ‘아이돌룸’에서 육성재는 “작품을 보고 있다”고 말문을 열었다.이에 MC 데프콘과 정형돈이 “작품을 보고 있다는 게 뭐냐”고 묻자 육성재는 “대본을 보고 검토하고 있다는 뜻”이라고 답했다.정형돈이 “몇 작품 정도 들어왔냐”고 묻자 육성재는 “20작품 정도 들어왔다”고 말해 모두를 놀라게 했다. 이어 육성재는 “저에게 잘 맞는 게 뭐가 있을까 보고 있다”고 말했다.한편 육성재가 속한 그룹 비투비는 오는 18일 열한 번째 미니앨범 ‘THIS IS US’를 발표하며 컴백한다.

