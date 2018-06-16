|»çÁø=Çö¾Æ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³
°¡¼ö Çö¾ÆÀÇ ±ÙÈ²ÀÌ »õ»ï ÈÁ¦´Ù.
13ÀÏ Çö¾Æ´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ Æ®·¹ÀÌ´×º¹À» ÀÔÀº »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ÔÀçµÈ »çÁø ¼Ó Çö¾Æ´Â ½ºÆ÷Ã÷ºê¶ó¿Í Æ®·¹ÀÌ´× ¹ÙÁö¸¦ ÀÔ°í ÅºÅºÇÑ ¸ö¸Å¸¦ µå·¯³»¸ç Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù. 11ÀÚ º¹±ÙÀÌ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
ÀÌ »çÁøÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº ¡°º¹²ö ³Ê¹« Á¶¾Æ¡±, ¡°³Ê¹« ¸ÚÀÖÀ½~!¡±, ¡°¸ö¸Åµµ Â¯ ¿¹»µ¿ä!! ¿ª½Ã °«Çö¾Æ¡±, ¡°±×³É Âï¾îµµ Èº¸ °°¾Æ¿ä¡± µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí Çö¾Æ´Â Áö³ÇØ 12¿ù4ÀÏ µ¥ºß 10ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇØ ‹¯½º ½Ì±Û(Thanx Single) ¡®Lip& Hip¡¯À» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç È°¹ßÇÑ °¡¼ö È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr