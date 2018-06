[클릭 e종목]"KT&G, 하반기 반드시 돌아선다"

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융투자는 16일 KT&G에 대해 하반기 실적 상승이 기대된다며 투자의견 매수, 목표주가 14만6000원을 유지했다.KT&G의 올 2분기 연결 매출액은 1.16조원(-0.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 3,542억 원(-8.3%)으로 전망됐다. 국내 담배 매출액은 3.2% 감소한 4,496억원으로 예상됐다. 1분기 대비 감소세가 완화될 것으로 전망됐다.분기 전자담배(핏) 매출액은 100억원을 상회할 가능성이 높은 것으로 예상됐다. 점유율은 10% 중반이 기대됐다.수출 매출액은 4.8% 증가한 2,399억원이 예상됐다. 1분기에 부진했던 주력 시장(중동) 매출액은 견조한 성장을 재개하고 있다는 분석이다. 지난 1년간 급격한 성장을 보인 신시장 판매량은 소폭 부진할 수 있지만 하반기에는 전 지역에서 두 자릿수의 성장세가 기대되고 있다.하반기 합산 영업이익은 7,036억원(+9.2% YoY, 이하 YoY)으로 전망됐다. 상반기와는 확연히 다른 실적 흐름이라는 분석이다. 주가 핵심 지표인 전자담배 점유율은 빠른 상승세가 예상됐다. 독일에서 도입되는 전자담배 고속 설비는 8월부터 가동이 기대됐다. 연간 CAPA는 20억본으로 추정됐다. 당장 3분기부터 국내 점유율이 25%에 달할 가능성이 높고 4분기에는 분기 30%의 점유율 확보도 가능할 것으로 전망됐다.하반기 수출 매출액은 25.6% 증가한 5,188억원이 기대됐다. 주력 시장 판매량은 두 자릿수의 성장을 지속할 것으로 전망됐다. 1분기에 판매하지 못한 물량은 2분기와 3분기에 걸쳐 실적에 기여할 것으로 전망됐다. 2분기에 잠시 숨을 고르는 신시장도 고성장을 재개하는데 가격 경쟁력은 여전히 큰 장점인 것으로 꼽혔다.홍세종 신한금융투자 연구원은 "'핏'의 공급량 증가에 따른 전자담배 점유율 상승 임박, 하반기 수출 반등(매출액 25.6% YoY 증가), 저평가 국면 의 밸류에이션(2018년 PER 13.0배)을 근거로 매수 관점을 유지한다"면서 "고속 설비가 도입되고 배당 매력이 부각되는 하반기는 확연히 긍정적인 주가 흐름이 기대된다"고 내다봤다.

