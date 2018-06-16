¡®ÇÏÆ®½Ã±×³Î2¡¯ ±èÇö¿ì¢¾ÀÓÇöÁÖ ¼­·Î ÅëÇß´Ù¡¦³×Æ¼Áð ¡°¿µÁÖ Èû³»¡±

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Ã¤³ÎA ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¡®ÇÏÆ®½Ã±×³Î2¡¯¿¡¼ ±èÇö¿ì°¡ ¿À¿µÁÖ°¡ ¾Æ´Ñ ÀÓÇöÁÖ¸¦ ÃÖÁ¾¼±ÅÃÇØ ÈÁ¦´Ù.
15ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ¡®ÇÏÆ®½Ã±×³Î2¡¯¿¡¼´Â ½Ã±×³Î ÇÏ¿ì½º ÀÔÁÖÀÚ 8¸íÀÌ ¸¶Áö¸· ¼±ÅÃÀ» ±â´Ù¸®´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.
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ÇØ´ç ¹æ¼ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº ¡°¿µÁÖ Èû³»±æ¡¦¸¶Áö¸·±îÁö ¿µÁÖ´Â ³Ê¹« ¸ÚÁ³¾î¿ä!¡±, ¡°¿À¿µÁÖ°¡ ¶È¶ÈÇÏ°í ÃËÀÌ ÁÁ¾Ò³×. ´À³¢°í ÀÖ¾ú´ø °Å¿´¾î¡±, ¡°Çö¿ì´Â Ã³À½ºÎÅÍ ÇöÁÖÇÑÅ× ¼³Ž®À½¡± µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
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