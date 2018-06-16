¡®ÇÏÆ®½Ã±×³Î2¡¯ ±èÇö¿ì¢¾ÀÓÇöÁÖ ¼­·Î ÅëÇß´Ù¡¦³×Æ¼Áð ¡°¿µÁÖ Èû³»¡±

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.16 10:24 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.16 10:24

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Ã¤³ÎA ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¡®ÇÏÆ®½Ã±×³Î2¡¯¿¡¼­ ±èÇö¿ì°¡ ¿À¿µÁÖ°¡ ¾Æ´Ñ ÀÓÇöÁÖ¸¦ ÃÖÁ¾¼±ÅÃÇØ È­Á¦´Ù.

15ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ ¡®ÇÏÆ®½Ã±×³Î2¡¯¿¡¼­´Â ½Ã±×³Î ÇÏ¿ì½º ÀÔÁÖÀÚ 8¸íÀÌ ¸¶Áö¸· ¼±ÅÃÀ» ±â´Ù¸®´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ³¯ ±èÇö¿ì¿Í ±èµµ±ÕÀº ÃÖÁ¾ ¼±ÅÃÀ» ¾ÕµÎ°í ¼­·ÎÀÇ °í¹ÎÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù. ±èµµ±ÕÀº ¡°½Ã°£ÀÌ ¾ó¸¶ ¾È ³²¾ÒÀÝ¾Æ. Á÷ÁøÇØ¾ßÁö ÀÌÁ¦¡±¶ó¸é¼­ ¡°ÇöÁÖ°¡ Á¦ÀÏ ¸¶À½¿¡ µç´Ù¡±°í ±èÇö¿ì¿¡°Ô °í¹éÇß´Ù. ±èÇö¿ì ¿ª½Ã ¡°°áÁ¤À» Çß´Ù¡±°í ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÏ°Ô ¸»Çß´Ù.

ÀÌµéÀÇ ¸ð½ÀÀ» ½ºÆ©µð¿À¿¡¼­ º¸´ø ÆÐ³ÎµéÀº ±èÇö¿ì°¡ ÀÓÇöÁÖ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ¿¹»óÇß´Ù. ¾çÁ¤¿õ ¹Ú»ç´Â ¡°º¸Åë ºñ½ÁÇÑ »ç¶÷¿¡°Ô ²ø¸®°í ºñ½ÁÇÑ »óÃ³¸¦ ¹Þ´Â´Ù¡±¸é¼­ ¡°±èÇö¿ì´Â ¼³·¹´Â °¨Á¤ÀÌ ¹«¼·´Ù°í Çß´Âµ¥ ÀÚ½ÅÀ» ¼³·¹°Ô ÇÏ´Â ¿©ÀÚ°¡ ³ªÅ¸³­ °Å´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

½Ã±×³Î ÇÏ¿ì½º¿¡¼­ ¸¶Áö¸· ¼±ÅÃÀ» ¾ÕµÎ°í, Ãâ¿¬ÀÚµé¿¡°Ô´Â °¢°¢ 10ºÐ¾¿ ´ëÈ­ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã°£ÀÌ ÁÖ¾îÁ³´Ù. ±èÇö¿ì´Â ¿À¿µÁÖ¿Í ´ëÈ­¿¡¼­ ¸¶À½ÀÇ °áÁ¤¿¡ ´ëÇØ ¡°¼ÖÁ÷È÷ Àß ¸ð¸£°Ú´Ù¡±¸ç ¡°ÇöÁÖ´Â ¼ÖÁ÷È÷ ¼³·¹´Â °Ç ¾îÂ¿ ¼ö ¾ø´Â °Í °°´Ù¡±°í ¸»ÇØ ³î¶ó¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ¿À¿µÁÖ´Â ¡°(ÇöÁÖ¿Í Çö¿ì) µÑÀÌ ¿©Çà °¬´Ù´Â °É ¾Ë¾ÒÀ» ¶§ ÄðÇÏ°Ô ±×·² ¼ö°¡ ¾ø°Ú´õ¶ó¡±¸ç ¡°µÇ°Ô ³¸¼³°í ¾öÃ» ¼·¼·ÇÏ±âµµ ÇÏ°í. ´Ù½Ã ½Ã°£À» ±×¶§·Î µ¹¾Æ°£´Ù ÇØµµ ³ª´Â ¶È°°ÀÌ ±×·² °Í °°´Ù¡±°í Çß´Ù.?

°á±¹ ¸¶Áö¸· ¼±ÅÃ¿¡¼­ ±èÇö¿ì´Â ÀÓÇöÁÖ¸¦ ÅÃÇß°í ÀÓÇöÁÖ ¿ª½Ã ±èÇö¿ì¸¦ ÅÃÇÏ¸ç µÎ »ç¶÷ÀÇ ¸¶À½ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

ÇØ´ç ¹æ¼ÛÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº ¡°¿µÁÖ Èû³»±æ¡¦¸¶Áö¸·±îÁö ¿µÁÖ´Â ³Ê¹« ¸ÚÁ³¾î¿ä!¡±, ¡°¿À¿µÁÖ°¡ ¶È¶ÈÇÏ°í ÃËÀÌ ÁÁ¾Ò³×. ´À³¢°í ÀÖ¾ú´ø °Å¿´¾î¡±, ¡°Çö¿ì´Â Ã³À½ºÎÅÍ ÇöÁÖÇÑÅ× ¼³Ž®À½¡± µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr

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