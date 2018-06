김상조의 초강수…재계 당혹

[아시아경제 안하늘 기자] 김상조 공정거래위원장이 재벌 총수 일가에 핵심 계열 주식 외 나머지 지분을 팔라고 요구하고 나선데 대해 재계는 "법적 근거도 없고 자본주의 핵심 원칙인 사유 재산권을 침해하는 발언"이라며 당혹감을 감추지 못하고 있다. 법적 근거는 없지만 재계가 받는 압박감은 어느때 보다 크다. 지방선거에서 여당이 압도적 승리를 거둔만큼 김 위원장의 발언이 국정 의지로 해석되고 있기 때문이다.15일 재계 관계자는 "김 위원장의 발표를 보고 자본주의 국가가 맞는지 생각이 든다. 시장에 맡겨야 할 것 까지 정부가 주도하려 드는 것은 관치"라면서도 "지방선거 다음 날 발표한 만큼 정부의 국정 의지로 해석돼 조만간 무엇이든 조치를 해야 할 것 같다"고 말했다. 김 위원장은 14일 취임 1주년 기자간담회를 열고 "대기업 총수 일가가 보유한 SI(시스템 통합), 물류, 부동산 관리, 광고 등 비핵심 계열사나 비상장사 지분을 팔라"며 "(팔지 않으면) 공정위 조사ㆍ제재 대상이 될 것이라고 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.김 위원장이 비핵심 계열사 및 비상장사에 대한 총수 일가 지분을 매각하라고 요구한 것은 재벌 계열사들이 이 회사들에게 일감을 몰아주는 과정에서 총수 일가가 부당한 사익을 취하고 있다고 판단하기 때문이다. 공정위가 자산 10조원 이상 그룹 27곳의 내부 거래 현황을 조사한 결과, SI 업종의 내부 거래 비중은 69.8%에 달했다. 이 문제는 대부분의 재벌 기업에 해당된다. 삼성 그룹의 경우 삼성 계열사의 IT 시스템을 구축ㆍ운영하는 삼성SDS가 문제가 될 수 있다. 이재용 부회장을 비롯해(9.20%) 총수 일가가 17.01%의 지분을 갖고 있다. 현대차 그룹의 경우 정의선 부회장이 SI업체인 현대오토에버의 지분 19.46%를 보유하고 있다. LG그룹은 총수 자리를 승계 중인 구광모 상무 등 총수 일가가 물류회사 판토스의 지분 19.9%를 보유 중이다.하지만 재계에서는 기업 상황을 전혀 모르는 소리라고 반응한다. 한 전자 업계 관계자는 "SI의 경우 회사마다 혈관과 두뇌와 같은 기능을 하고 있어서 상당히 많은 기밀이 있어 아무 곳에 맡길 수 없다"며 "타 계열사 물량 비중이 높은 것은 정부 및 공공기관 발주 사업에서 대기업 SI 업체를 참여하지 못하게 한 것이 큰 이유"이라고 말했다.정부가 자신들의 입맛대로 특정 사업에 대해 비주류 사업이라고 판단하는 것 자체도 문제라는 지적이다. 재벌 총수가 5~10년 뒤를 내다보고 당장의 손해를 입더라도 과감한 투자를 하는 기업가 정신이 훼손될 수 있다는 것이다. 현재 우리나라 수출의 20% 이상을 차지하는 반도체 산업 역시 1974년 이건희 회장이 자비로 인수한 부품 기업 한국반도체에서 시작했다. 당시 모든 사람들이 이에 대해 '도박', '무모한 도전'이라는 비판을 했지만 20년만에 삼성의 메모리 반도체는 세계 1위 자리에 올라섰다.유정주 한국경제연구원 기업혁신팀장은 "지금은 비주류지만 향후 주력 사업이 될 수 있고, 지금은 주력 사업이지만 나중에는 비주력 사업이 될 수 있다"며 "하지만 정부가 이에 개입할 경우 기업들 입장에서는 미래를 내다보고 과감한 투자를 하는데 주저할 수밖에 없게 된다"고 말했다.

