中기술력 확인한 정의선 부회장..."많이 발전했다"

[아시아경제 이정민 기자] 정의선 현대자동차 부회장이 아시아 최대 규모의 전자제품박람회 ‘CES 아시아 2018(CES ASIA 2018)'에 참석해 한 단계 발전한 중국 기업들의 기술력을 확인했다.현대기아차는 13일(현지시각) 중국 상하이 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 개막한 CES 아시아 2018’에 참가해 미래 기술력을 선보이고 중국 IT기업들과 파트너십을 체결했다.정 부회장은 이날 오전 9시에 전시장을 찾아 11시30분까지 2시간반 가량 머무르며 아폴로, 샤프, 벤츠, 콘티넨탈 등 IT, 전자, 자동차 등 다양한 부스에서 미래기술력을 꼼꼼하게 살펴본 것으로 알려졌다. 현지에서한편 정 부회장은 현대차 발표회를 통해 중국 소비자들의 만족도를 높이기 위해 노력할 뜻을 밝혔다. 그는

