이나영, 헨리/사진=헨리 인스타그램

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

가수 헨리가 배우 이나영과 함께한 사진을 게재하며 깜짝 인맥을 자랑했다.12일 헨리는 자신의 인스타그램에 “Coffee by the beach!!! Who wants to join?!(해변에서 커피 마셔요 함께할 분)”이라는 글과 함께 이나영과 함께 한 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이나영과 헨리는 장난스러운 표정과 포즈를 하고 있다. 특히 오랜만에 모습을 드러낸 이나영의 여전한 미모 근황이 눈길을 끌었다. 헨리 역시 “이나영 누님 너무 이뻐요”라는 해시태그를 적었다.두 사람은 함께 한 커피 광고 촬영하며 친분을 쌓은 것으로 알려졌다.한편 이나영은 영화 ‘뷰티풀 데이즈’ 개봉을 앞두고 있다.