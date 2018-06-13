[¾ç³«±ÔÀÇ Defence Club]¿¬ÇÕÈÆ·Ã Áß´Ü¡¦ ±¹¹æºÎ¸¸ ¸ô¶ú³ª

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¾ç³«±Ô ±âÀÚ] µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ºÏ¤ý¹ÌÁ¤»óÈ¸´ã ÈÄ °¡Áø ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕÈÆ·Ã Áß´ÜÀ» ½Ã»çÇÏ¸é¼ ÇÑ¹Ì°£¿¡ ¿¬ÇÕÈÆ·ÃÀ» ³õ°í ÀÌ°ßÀÌ ÀÖ´Â °Í ¾Æ´Ï³Ä´Â Æò°¡°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ¿ì¸® ±¹¹æºÎ´Â "Á¤È®ÇÑ ÀÇ¹Ì¿Í ÀÇµµ ÆÄ¾ÇÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í ¹àÇô »çÀü Á¶À²Á¶Â÷ ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù.
13ÀÏ ±¹¹æºÎ °ü°èÀÚ´Â "¿¬ÇÕÈÆ·Ã Áß´Ü°ú °ü·ÃÇØ¼´Â ÇÑ¹Ì°£¿¡ ¾î¶² ³íÀÇµµ ¾ø¾ú´ø »óÈ²ÀÌ¶ó Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ¾î¶² ÀÇ¹Ì ÀÎÁö¸¦ ±º»ç¿Ü±³ Ã¤³Î·ÎÆÄ¾Ç Áß"ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀº 12ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕÈÆ·Ã Áß´Ü ¹æÄ§°ú °ü·ÃÇØ "¿ì¸®°¡ ºÏÇÑ°ú ¼±ÀÇ(in good faith)·Î Çù»óÀ» ÁøÇàÇÏ´Â ÇÑ, ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕÈÆ·ÃÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í"ÀÌ¶ó¸ç °Åµì ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù. Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ÀÌ³¯ ¹Ì Æø½º´º½º À¯¸í ¾ÞÄ¿ ¼Ç ÇØÆ¼´Ï¿ÍÀÇ ´Üµ¶ ÀÎÅÍºä¿¡¼ Àü³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¹àÈù ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕÈÆ·Ã Áß´Ü ¹æÄ§¿¡ ´ëÇØ ÀÌ°°ÀÌ ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ¹ø ÀÎÅÍºä´Â ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ãÀÌ ³¡³ Á÷ÈÄ ½Ì°¡Æ÷¸£ ÇöÁö¿¡¼ ÀÌ·ïÁ³À¸¸ç, ¹Ì±¹ µ¿ºÎ½Ã°£À¸·Î 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÆ´Ù.
¹Ì±¹ ¾ð·Ð¿¡ µû¸£¸é µ¥ÀÌ³ª ÈÀÌÆ® ±¹¹æºÎ ´ëº¯ÀÎµµ 'ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕÈÆ·Ã Áß´Ü °áÁ¤Àº ¸ÅÆ¼½º Àå°ü¿¡°Ô ¿¹»ó¹Û ¾Æ´Ñ°¡'´Â Áú¹®¿¡ "ÀüÇô ³î¶ö¸¸ÇÑ ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù"¶ó¸ç "Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº »çÀü¿¡ ¸ÅÆ¼½º Àå°ü¿¡°Ô Á¶¾ðÀ» ±¸Çß´Ù"°í ´äº¯Çß´Ù.Æ®·³ÇÁ°¡ ÀÌ¹Ì ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕÈÆ·ÃÁß´ÜÀ» ³õ°í ¹Ì±¹¹æºÎ¿Í Á¶À²À» ³¡³½ »óÅÂÀÌ¸ç ÁïÈïÀûÀ¸·Î ¹ß¾ðÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â °ÍÀÌ´Ù.
°á±¹ 8¿ù¿¡ ½Ç½Ã¿¹Á¤ÀÎ À»ÁöÇÁ¸®´ý°¡µð¾ð(UFG)µµ Ãà¼ÒµÉ ¼ö ¹Û¿¡ ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÃÖÇö¼ö ±¹¹æºÎ ´ëº¯ÀÎµµ ÃÖ±Ù Á¤·Êºê¸®ÇÎ¿¡¼ ºÏÇÑÀÌ UFG ¿¬½À Áß´ÜÀ» ÃË±¸ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ '¾ÆÁ÷ ±× »ç¾È¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÇÑ¹Ì °£¿¡ ÇùÀÇ°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù"¸ç "¹æ¾îÀûÀ¸·Î ÇØ¿Ô´ø ¿¬·ÊÀûÀÎ ÈÆ·ÃÀÌ¾î¼ ÇöÀç±îÁö´Â Æ¯º°ÇÑ º¯µ¿ ¾øÀÌ °¡´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù"°í ¹àÇûÁö¸¸ º¯¼ö°¡ »ý°å´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù.
ÇÑ¹Ì´Â Áö³ÇØ 8¿ù¿¡µµ UFG ¿¬½ÀÀ» ½Ç½ÃÇß´Ù. ´ç½Ã ¿¬½À¿¡´Â ¿ì¸® ±º 5¸¸¿©¸í°ú ¹Ì±º 1¸¸7500¸í(ÇØ¿Ü Áõ¿ø±º 3000¸í Æ÷ÇÔ) µîÀÌ Âü°¡Çß´Ù . ½Ç±âµ¿ ÈÆ·ÃÀÌ ¾Æ´Ñ '¿ö°ÔÀÓ'À¸·Î ÁøÇàµÇ´Â UFG ¿¬½ÀÀº ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç 'ÀÛÀü°èÈ¹ 5015'¿Í ÇÑ¹Ì °øµ¿ÀÇ ¸ÂÃãÇü¾ïÁ¦Àü·«À» Åä´ë·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù. ÇÑ¹Ì´Â ºÏÇÑÀÇ ÇÙ»ç¿ë À§Çù, ÇÙ»ç¿ë ÀÓ¹Ú, ÇÙ»ç¿ë µî 3´Ü°èº° ¾ïÁ¦ Àü·«À» ½ÇÁ¦ ÀÛÀü¿¡¼ ½ÇÇàÇÏ´Â ¸ÂÃãÇü ¾ïÁ¦Àü·«À» ¼ö¸³ÇØ³õ°í ÀÖ´Ù. °íµµÈµÈ ºÏÇÑÀÇ ÇÙ¤ý¹Ì»çÀÏ À§ÇùÀ» ÀüÁ¦·Î ÀüÀï Â¡ÈÄ°¡ º¸ÀÌ¸é ¸ðµç ¼ö´ÜÀ» µ¿¿øÇØ ¾ïÁ¦ÇÏµÇ ½ÇÆÐÇÒ °æ¿ì ±º»çÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÏ´Â µîÀÇ ½Ã³ª¸®¿À·Î ÁøÇàµÉ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´ç½Ã UFG ¿¬½À¿¡´Â È£ÁÖ, Ä³³ª´Ù, ÄÝ·Òºñ¾Æ, µ§¸¶Å©, ´ºÁú·£µå, ³×´ú¶õµå, ¿µ±¹ µî 7°³ÀÇ À¯¿£»ç Àü·Â Á¦°ø ±¹°¡µéµµ Âü°üÇßÀ¸¸ç ½ºÀ§½º¿Í ½º¿þµ§ Áß¸³±¹°¨µ¶À§¿øÈ¸(NNSC) ´ëÇ¥µéµµ UFG ¿¬½ÀÀÌ Á¤ÀüÇùÁ¤À» ÁØ¼öÇØ ÁøÇàµÇ´ÂÁö¸¦ ÁöÄÑºÃ´Ù.
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