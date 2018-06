방탄소년단, 빌보드 200＆핫 100 ‘3주 연속’ 차트인…‘메인스트림 톱 40’까지

방탄소년단이 3주 연속 미국 ‘빌보드 200’와 ‘빌보드 핫 100’ 차트에 올랐다.12일(미국 현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 그룹 방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 앨범은 ‘빌보드 200’ 14위에 안착, 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’는 ‘빌보드 핫 100’ 48위를 차지하며 3주 연속 차트인했다.이로써 방탄소년단은 지난해 발표한 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’에 이어 2개 앨범 연속으로 3주간 빌보드 앨범차트와 싱글차트에 동시에 이름을 올리며, 또 한국가수 최초의 기록을 세웠다.또한 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’는 미국의 40개 라디오 스테이션에서 일주일간 집계된 방송량을 기준으로 하는 ‘메인스트림 톱 40 팝 송’ 차트에 38위로 첫 진입 했다.방탄소년단의 계속되는 빌보드 기록에 팬들은 “우리 오래 오래 봐요. 빌보드 얼마나 오랫동안 차트인 하는지 함께 할게” “부담감 갖지 말고 이대로 즐기자” “너희가 아름답게 착륙할 때까지 끝까지 함께 할 게 보라해” “메인스트림 차트인은 미국의 대중성 잡았다는 방증” “자랑스러워” 등의 반응을 보였다.한편 오늘(13일) 방탄소년단은 데뷔 5주년을 맞아 ‘2018 BTS PROM PARTY -RE;VIEW & PRE;VIEW-’를 열고 팬들을 만난다.

