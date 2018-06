농촌경제연구원 "취약계층 대상 농식품 바우처제도 도입 필요"

78.6%, 비타민 C 74.3%로 권장량에 크게 미치지 못하는 것으로 나타났다. 영양섭취 부족자 비중도 전체 가구가 8.2%인데 반해 수급자 가구는 15.5%로 두 배 가까운 수준이었다. 취약계층 중에서 65세 이상 연령층이나 1인 가구 등의 경우는 영양 부족 현상이 더욱 심각하게 나타나고 있는 것이다.

