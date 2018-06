삼성전자, 세계 최대 게임쇼 'E3'서 QLED TV 선봬

[아시아경제 안하늘 기자] 삼성전자가 세계 최대 게임쇼인 'E3(Electronic Entertainment Expo)'를 방문한 게이머들에게 대형 QLED TV를 선보였다.삼성전자는 12일부터 14일까지(현지시간) 3일간 미국 로스엔젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 'E3 2018'에E3는 400여개 게임·엔터테인먼트 업체가 참여해 신작 게임과 기기들을 대거 공개하는 전시회로,삼성전자와 마이크로소프트와의 협업으로 진행된 이번 전시에서 '엑스박스 원 엑스(Xbox One X)'의한편 삼성전자는 최근 AMD와의 협업을 통해 2018년형 QLED TV 전 라인업에 업계 최초로 '라데온추종석

