[AD]
È¨> ¿¬¿¹/½ºÆ÷Ã÷>¿¬¿¹½ºÅ¸

¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ÀÌ»ó¹Î, ½á´Ï¿ÍÀÇ ¸¸³² È¸»ó¡¦¡°·Î¹Ì¿À¿Í ÁÙ¸®¿§ °°¾Ò´Ù¡±

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.06.13 01:15 ±â»çÀÔ·Â 2018.06.13 01:15

»çÁø=MBC ¿¡ºê¸®¿ø ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ È­¸é Ä¸Ã³
»çÁø=MBC ¿¡ºê¸®¿ø ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ È­¸é Ä¸Ã³



¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯ ÀÌ»ó¹ÎÀÌ ½á´Ï¿¡°Ô ¼³Ž®´ø »ç¿¬À» °í¹éÇß´Ù.

12ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¿¡ºê¸®¿ø ¡®ºñµð¿À½ºÅ¸¡¯´Â ¡®Åõ¸ÓÄ¡°¡ ÀÏ·ù´Ù¡¯ Æ¯ÁýÀ¸·Î ²Ù¸çÁ® ¹æ¼ÛÀÎ ÀÌ»ó¹Î, ¾Æ³ª¿î¼­ ±èÀÏÁß, ´í½º½ºÆ÷Ã÷ ¼±¼ö ¹ÚÁö¿ì, ±×·ì ºò½º ¶óºñ°¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌ»ó¹ÎÀº ¡°´©°¡ ¡®¼±¹è´Ô¡¯ÀÌ¶ó°í ºÒ·¯¼­ º¸´Ï ½á´Ï¿´´Ù. ±×¶§ ³» ±â¾ïÀº ·Î¹Ì¿À¿Í ÁÙ¸®¿§ °°¾Ò´Ù¡±°í °í¹éÇß´Ù.

ÀÌ»ó¹ÎÀº ¡°Áß±¹ À½½ÄÁ¡¿¡¼­ À½½ÄÀ» ¸Ô°í ³ª¿À´Âµ¥ 2Ãþ¿¡ ÀÖ¾ú´Ù. ³ª´Â °è´ÜÀ» ³»·Á°¡°í ½á´Ï´Â ¿Ã¶ó°¡°í. ½á´Ï°¡ ¿ö³« ±¤ÀÌ ³ª´õ¶ó¡±¸é¼­ ¡°»ç¶÷ÀÌ °í¹ÎÇÏ°Ô µÈ´Ù. Àú´Â ¼³·¹¾ú´Ù¡±°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
ÀÌ»ó¹ÎÀÇ °í¹é¿¡ ½á´Ï´Â ¡°±×°Ô Ã¹ ¸¸³²ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ´Ù¸¥ ÀÌÀÚÄ«¾ß¿¡¼­ ºÈ ÀûÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ±×¶§´Â ¼±¹è´ÔÀÌ ¸ÕÀú Ä£ÇÏ°Ô ÀÎ»ç¸¦ ÇÏ¼Ì´Ù¡±¶ó¸é¼­ ¡°±×·¡¼­ ÀÌ¹ø¿¡´Â Á¦°¡ ¸ÕÀú ÀÎ»ç¸¦ ÇÑ °ÍÀÌ´Ù¡±°í ÇØ¸íÇß´Ù.

¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

[¿¬¿¹½ºÅ¸] ÃÖ½Å´º½º

¿À´Ã º» ´º½º

ÇÖÆ÷Åä

½½¶óÀÌµå
ÀÌÇÏ´Ì 'ºñÅ°´Ï ÃÖÀûÈ­ ¸ö¸Å'

Æ÷Åä°¶·¯¸®

ÀÌÀü
1/3
½½¶óÀÌµå
'½Ã¼± »ç·ÎÀâ´Â BÄÆ'

°¡Àå¸¹ÀÌº»´º½º

  1. 1CNN "Æ®·³ÇÁ-±èÁ¤Àº ½ºÅ²½Ê ±àÁ¤... µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ 11ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ±èÁ¤Àº ºÏÇÑ ±¹...
  2. 2µµµµ¸¾ Àü ³²Æí, °­¿ë¼® ¼Ò¼Û¹®¼­ À§Á¶ °ü...
  3. 3³²°æÇÊ ¡°ºñ»ó½Ä °È¾î³»°í ¿¬Á¤°ú ÇùÄ¡ Æî...
  4. 4Ä¿µé·Î ¹é¾Ç°ü °æÁ¦°í¹®, ½ÉÀå¸¶ºñ·Î º´¿ø...
  5. 5È«¹®Ç¥ ¡°Áö¹æ¼±°Å ½Ï¾µÀÌ´Â ºÏÇÑ¿¡¼­³ª ÀÖ...
  6. 6µ¥´Ï½º ·Îµå¸Õ, ½Ì°¡Æ÷¸£ µµÂø¡¦"¿ª»çÀûÈ¸...
  7. 7Æ®·³ÇÁ, ±èÁ¤Àº°ú Åë¿ª¾øÀÌ »êÃ¥¡¦"°ð ¼­¸í...
  8. 8ºÏ¹ÌÈ¸´ã °øµ¿ÇÕÀÇ¹®, CVID´Â ºüÁ®¡¦'°ð¹Ù...
  9. 9Æ®·³ÇÁ¡¤±èÁ¤Àº ÇÕÀÇ¹® ¼­¸í¡¦Æ®·³ÇÁ "ºñÇÙ...
  10. 10Ú¸ ¹é¾Ç°ü "½ÉÀå¸¶ºñ ÀÔ¿ø Ä¿µé·Î, »óÅÂ È£...

ÀÎ±â Æ÷Åä °¶·¯¸®

  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö
  • ÀÌ¹ÌÁö

ÆÝÄ³½ºÆ®

±â»çÀÌ¹ÌÁö frame Áý¿¡¼­ È¥ÀÚ³î±â '´ÞÀÎ&apos...
±â»çÀÌ¹ÌÁö frame µÅÁö°¡ °í¾çÀÌ »êÃ¥À»?

¿Í±Û¿Í±Û

¸¸È­

¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹®

  1. 1¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ [¶ìº°¿î¼¼] - (6¿ù 12ÀÏ È­¿äÀÏ)
  2. 22018³â 7¿ùºÎÅÍ ¹Ù²î´Â °Ç°­º¸Çè·á ºÎ°úÃ¼°è
  3. 3¡®½º¸¶Æ®´ÙÀÌ·ºÆ®Ä«¡¯ ½ÅÂ÷Àå±â·»Æ®Ä«¡¤ÀÚµ¿Â÷...
  4. 4¿À´ÃÀÇ ¿î¼¼ [¶ìº°¿î¼¼] - (6¿ù 11ÀÏ ¿ù¿äÀÏ)
  5. 5¿À°Åµ·, ¡®º¸¼öÅÔ¹ç¡¯ ºÎ»ê¼­ ½ÃÀå ±ê¹ß ²ÅÀ» ...
¸ÇÀ§·Î