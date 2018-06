"금융회사, '내부감사협의제' 도입 후 금융사고 감소"

[아시아경제 권해영 기자] 금융회사에 '내부감사협의제'가 도입된 후 금융사고가 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다.금융감독원은 12일 내부감사협의제를 통해 7개 권역, 221개 금융회사가 지난해 자체점검을 실시한 결과 총 893건의 자율조치를 시행했다며 이 같이 밝혔다.자율조치 건수는 전년(956건) 보다 6.6%(63건) 감소한 수준이다. 제도운영의 개선(424건·47.5%), 불합리한 부분의 시정(314건·35.2%), 임직원에 대한 조치(136건·15.2%) 또는 주의(19건·2.1%) 순으로 개선 및 시정이 자율조치의 대부분인 82.7%를 차지했다.금감원은 지난 2014년 제도 도입 후 금융사고가 매년 감소하는 등 자율시정 시스템이 정착, 금융회사의 내부통제 역량이 강화됐다고 판단했다.실제로 2014년 223건이었던 금융사고 건수는 2015년 196건, 2016년 171건, 2017년 152건으로 해마다 감소하고 있다.내부감사협의제는 금감원과 금융회사가 협의해 내부통제 취약부분을 점검과제로 선정한 후 금융회사가 자체 감사계획에 반영해 운영, 그 이행결과를 금감원이 확인하는 제도다. 지난해 은행, 보험, 대형 보험대리점, 금융투자, 카드사, 저축은행, IT 권역에서 시행한 데 이어 오는 2019년에는 할부금융 등 비카드 여전사까지 확대할 예정이다.금감원 관계자는 "사후관리 강화 등 제도 개선을 지속적으로 추진해 경미하고 반복적인 위규사항은 금융회사 자체시정을 유도할 것"이라며 "금감원은 위법·부당하고 중대한 취약부분 위주로 검사역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

