박봄, 활동 재개 암시…“곧 좋은 음악 들려드릴게요”

그룹 2NE1 출신 박봄이 활동 재개를 암시하는 글을 게재했다.박봄은 11일 자신의 트위터에 “여러분 안녕하시죠? 저 노래할래요. 곧 좋은 음악 들려드릴게요”라는 글을 게재했다.이어 그는 “여러분 저 이제부터 get ready 해요. 많이 기다리셨죠? I miss you guys so much. All around the world(전 세계 많은 분들 정말 보고 싶어요)”라면서 “여러분도 get ready 해주세요. 제가 행복하게 해드릴게요”라고 활동 재개에 대한 기대감을 높였다.박봄의 활동 재개 암시 글에 네티즌들은 “유엔아이 진짜 명곡인데...”, “한국에는 없는 목소리임. 노래 빨리 나왔으면 좋겠어요”, “목소리 듣고 싶네요”, “다른 사람들도 나왔는데 뭐. 4년 자숙했음 됐다. 나와요”, “해명해서 오해 풀었으니 괜찮아요”라는 응원의 메시지를 전했다.반면 또 다른 네티즌들은 “마약이나 음주로 물의 일으켜서 나와서 활동하시는 분들 보면 불편하기는 사실이네요”, “조용히 활동했으면”이라고 비판했다.한편 박봄은 그룹 2NE1이 2016년 11월 해체하면서 YG엔터테인먼트를 떠났다.