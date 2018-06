폼페이오 美 국무장관 "북미정상회담서 CVID만 수용할 수 있어"(종합)

[이미지출처=AP연합뉴스]

[아시아경제 나주석 기자] 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관은 11일 "CVID(Complete, Verifiable, Irreversible Denuclearization 완전하고 검증가능하며 돌이킬 수 없는 핵폐기)만이 미국이 수용할 수 있는 유일한 결과"라고 밝혔다.폼페이오 장관은 이날 싱가포르 시내 JW매리어트 호텔에서 미국 기자단을 상대로 기자회견에서 이같이 밝혔다.폼페이오 장관은 "미국은 북한이 비핵화를 이룰 경우 이전과는 근본적으로 다른(fundamentally different from before) 체제안전 보장을 제공할 준비가 돼 있다"고 언급하기도 했다. 그는 "비핵화가 북한에 나쁜 결말을 가져다주는 게 아니라는 충분한 확신을 심어주기 위한 조치들을 취할 것"이라면서 "이를 통해 북한주민들이 더 밝고 나은 미래로 이끌게 될 것"이라고 말했다.북한에 대한 경제적 제재는 북한의 비핵화가 확인된 순간까지 이어질 것이라는 점도 재확인했다. 이외에도 폼페이오 장관은 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 협상에 나설 준비가 됐다고 밝혔다. 트럼프 대통령의 직감(gut)에 의지하는 것이 아니냐는 질문에 "대통령은 내일 회담을 위해 완벽히 준비했다"고 언급하기도 했다.기자회견 도중 실무회담에서 주한미군 철수 문제 등이 거론됐는지 질문이 나오자 "현재 협상이 진행 중인 내용에 대해서는 자세히 언급하지 않겠다"고 밝혔다.폼페이오 장관은 CVID 가운데 V(Verifiable)을 강조했다. 그는 "미국은 이전에 기만당해왔었고, 많은 대통령들이 북한과 합의했으나 결국 이행되지 않았음을 알게 됐다"며 "중요한 것은 검증이다. 우리는 검증할 수 있도록 충분히 탄탄한 시스템을 설정할 것"이라고 밝혔다.한편 폼페이오 장관은 이날 미국의 비핵화 능력에 의문을 제기한 뉴욕타임스(NYT) 기사를 반박하는데 상당한 시간을 할애했다.