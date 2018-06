그룹 비투비가 컴백을 앞두고 선공개곡 ‘The Feeling’을 공개했다.비투비는 오는 18일 열한 번째 미니앨범 ‘THIS IS US’로 컴백하는 가운데 6시 선공개곡 ‘The Feeling’을 발표했다.선공개곡 ‘The Feeling’은 이민혁, 프니엘, 정일훈이 작사에 참여했으며, 특히 정일훈은 작곡가 VINCENZO, Any Masingga, Fuxxy와 함께 작곡에도 참여했다. ‘The Feeling’은 서로에게 느껴지는 사랑과 감정의 편린과 아름다운 표현들을 담은 곡이다.선공개곡 공개 이후 비투비는 포털사이트 실시간 검색어 1위에 올랐다.한편 비투비는 큐브엔터테인먼트의 패밀리콘서트 ‘2018 UNITEDCUBE -ONE-(유나이티드 큐브 원)’과 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.

