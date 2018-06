거래소, 'KRX 미드200' 지수 개발

[아시아경제 임혜선 기자] 한국거래소는 유가증권시장 및 코스닥시장의 우량 중형주로 구성된 'KRX 미드(Mid) 200 지수'를 개발했다고 11일 밝혔다. 이 지수는 중형주 상품용 지수로 개발됐다.종목은 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 중에서 실질적으로 펀드 운용이 가능한 종목을 대상으로 1차 선정했다. 이후 시장규모, 유동성, 재무요건 등을 추가적으로 적용한 우량종목을 2차로 선청했다. 최종적으로는 KRX 300 지수’ 편입 종목을 제외하고, 잔여 종목 중 산업별 구분없이 시가총액 상위 200종목을 선정했다.200종목은 유가증권시장 67종목(34%), 코스닥 133종목(66%) 등으로 구성됐다. 총비중도 유가 35.6%, 코스닥 64.4%로 코스닥 비중이 높다. 산업군별 시총비중은 헬스케어(44개)가 25.5%로 가장 높다. 이어 IT 통신(57개) 24.6%, 산업재 13.7% 순이다.종목별 평균 시가총액은 약 4,000억원이다. 종목의 80%인 158종목이 2000억~ 5000억원 사이로 분포됐다.

