전남도, 가축 방역 역량 강화 나서

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도는 동물 방역 전문가의 구제역·AI 차단방역 역량 강화를 위한 워크숍이 ‘동물질병 Free 전남, All Togather’란 주제로 오는 12일까지 이틀간 영암 소재 한옥호텔 영산재에서 열린다고 밝혔다.워크숍에는 이재영 전남도지사 권한대행과 축종별 생산자단체장, 가금수의사 등 분야별 전문가가 참석했다.워크숍에서는 그동안의 방역 추진상황을 점검하고, 참석자들의 방역역량 강화를 위해 ‘구제역 청정지역 유지 및 AI 조기 종식 요인 분석’을 위한 전문가 강의와 ‘차단방역 우수사례 발표와 토론’이 진행된다.또한 전라도 정도 천년을 맞아 가축방역관과 축산 가족의 힐링을 위한 시간으로 ‘남도문학의 향기’와 ‘역사속의 전라도, 천년의 혼’ 주제로 인문학 특강도 이뤄진다.특히 지난해 11월부터 발생한 AI와 지난 3월 말 김포에서 발생한 구제역을 막아내기 위해 노력한 공무원 6명에게 표창을 한다.워크숍 첫날인 11일 이재영 권한대행은 “지난 200여 일 동안 하루도 제대로 쉬지 못한 것은 물론 몸이 아파도 마음 편히 병원을 찾지 못하면서 방역활동을 해 온 공직자의 노고에 안타깝고 고마운 생각이 든다”며 “그 덕분에 전남은 육지부 유일의 구제역 청정지역을 지켜내고, 다른 지역보다 일찍 고병원성 조류인플루엔자(AI)에서 벗어날 수 있었다”고 격려했다.이어 “이번 워크숍이 심신 건강을 관리하는 재충전 시간이 되길 바란다”며 “그동안의 방역활동 중 느꼈던 의견은 더 나은 방역체계와 근무 여건을 만드는데 반영하겠다”고 덧붙였다.전남도는 이번 워크숍이 전문가와, 축산 가족, 행정이 머리를 맞대고 구제역·AI 차단방역 현안을 진단해 해결 방안을 논의하는 자리인 만큼 토론 과정에서 도출된 내용은 차단방역 과제로 적극 활용할 계획이다.

