'코리아 마이스 엑스포' 14일 인천서 개막…홍보대사 '샤이니' 위촉

마이스(MICE)는 기업회의(Meetings), 포상관광(Incentive Tour), 컨벤션(Convention), 전시회(Exhibition or Events)를 총칭해 일컫는 용어이다. 최근 마이스 산업은 '굴뚝없는 황금산업'이라 불리며 경제적 파급과 일자리 창출 효과가 큰 미래 산업으로 각광받고 있다.

