그라운드 X, 서울디지털재단과 MOU…"블록체인으로 공공 혁신"

[아시아경제 한진주 기자]의 블록체인 기술 계열사 그라운드 X가 블록체인 기술을 기반으로 한 공공부문 혁신 서비스를만들기 위해 서울디지털재단과 협력한다.11일 그라운드 X는 서울디지털재단(이사장 이치형)과 '블록체인 기술기반 상호협력' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.그라운드 X와 서울디지털재단은 ▲블록체인 기반 공공부문 혁신 사업과 소셜임팩트 프로젝트 공동 개발 ▲블록체인 생태계 조성과 활성화를 위한 국제행사 공동 개최 등을 추진하기로 했다. 블록체인을 통한 공공부문 서비스 혁신 사례들을 지속적으로 발굴·확산시킨다는 계획이다.이치형 서울디지털재단 이사장은 "그라운드 X와의 MOU를 통해 블록체인 기술의 사회적 가치를 공공 및 행정 서비스 분야에 효과적으로 확산할 수 있게 될 것으로 기대한다"며 "재단은 블록체인이 적용 가능한 공공분야를 지속 발굴해 시민이 행복해지는 디지털 서울을 건설하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.그라운드 X는 연내 자체 블록체인 플랫폼을 공개할 예정이며 블록체인을 활용한 소셜임팩트 프로젝트 추진을 위해 최근 UN 글로벌펄스(Global Pulse) 출신 빅데이터 전문가 이종건 박사를 영입했다. UN 글로벌펄스는 빅데이터를 활용해 위기·재난으로부터 전세계 취약계층을 보호하기 위해 설립된 UN 사무총장 직속 산하기관이다. 블록체인 기술은 뛰어난 보안성·투명성을 특징으로 전세계 여러 비영리단체, 정부기관의 기부금 모금·투표·세금징수 등 다양한 공공 서비스 부문에 적용되고 있다.이종건 박사는 지난 8일 '블록체인 포 소셜 임팩트(Blockchain for Social Impact)' 행사에서 아프리카·동남아 등 전세계적으로 확산되고 있는 블록체인의 공공부문 적용 사례와 공공부문 내 블록체인 생태계 조성 방안 등에 대해 발표한 바 있다.한재선 그라운드 X 대표는 "블록체인 기술의 공공부문 적용을 위해 선도적인 역할을 해온 서울디지털재단과의 이번 MOU 체결로 여러 공공부문에서 많은 서비스 혁신 사례가 개발 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.