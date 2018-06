나를 가꾸는 2018…롯데홈쇼핑, 상반기 히트상품은?

[아시아경제 지연진 기자]올해 상반기 소비자들은 패션과 뷰티, 건강 등 자기관리에 투자를 아끼지 않은 것으로 나타났다.롯데홈쇼핑은 주문 수량을 기준 올해 상반기(1월1일~6월6일) 히트상품 톱10을 집계한 결과, 뷰티 브랜드 ‘AHC’가 1위를 차지했다고 11일 밝혔다. 2013년 홈쇼핑에서 판매된 이후 급성장한 AHC는 얼굴에 바르는 아이크림이 화제가 되며 다양한 기능성 스킨케어 제품을 선보여 왔다. 관련 제품들은 40~50대 여성의 구매 비중이 절반 가량을 차지했다. 올해 새롭게 선보인 ‘레드세럼’도 인기를 끌며 총 23만 7,000세트가 판매됐다.홈쇼핑 대표 뷰티 상품으로 꼽히는 ‘에이지투웨니스 (Age 20's)'도 2년 연속 히트상품 대열에 올랐다.2위는 백화점 입점 브랜드 ‘아니베에프’가 차지했다. 올해 체크 패턴 아이템들이 유행하면서 아니베에프 특유의 글랜체크(작은 격자로 구성된 큰 격자 무늬)가 포함된 '롱코트', '베스트', '티셔츠'들이 인기를 모았다. 그 밖에도 상의, 하의, 재킷 3종 구성의 세트상품들을 10만원 미만의 저렴한 가격에 판매해 총 22만3000세트가 판매됐다.3위를 차지한 '이경제 녹용'은 10위권에 유일하게 오른 건강식품으로, 롯데홈쇼핑 건강식품 판매 1위 상품이다. 녹용을 합리적인 가격대에 간편하게 먹을 수 있어 총 19만2000세트가 판매됐다. 10위를 차지한 ‘지알앤 다이어트(GRN)’는 매회 방송마다 매진을 기록하며 총 15만 세트가 판매됐다.롯데홈쇼핑 패션 전체 매출의 30% 이상을 차지하는 단독 패션 브랜드들도 순위권에 대거 진입했다. ‘다니엘에스떼(4위)’와 ‘조르쥬 레쉬(7위)’는 올해 3년째 히트상품 순위권을 지키고 있다. 이들은 롯데홈쇼핑 대표 단독 브랜드로 프랑스 감성, 이탈리아 수입의 고급원단을 사용해 누적 주문금액만 3000억 원을 돌파했다. 올해는 봄 시즌 필수 아이템으로 꼽히는 ‘트위드재킷, ‘트렌치코트’, ‘체크베스트’ 등을 다양하게 선보여 각각 18만3000세트, 16만7000세트가 판매됐다.2016년 론칭한 이후 연간 주문액 1000억 원을 돌파한 ‘LBL(Life Better Life)(6위)’은 캐시미어 소재 중심 브랜드로, ‘홀가먼트 롱니트’ 등이 각광 받으면서 총 17만 2000세트가 판매됐다. 올해는 국내 유명 모델 이소라를 앞세운 ‘LBL SPORT’를 론칭해 인기를 모았다. 롯데홈쇼핑의 두 번째 자체 패션 브랜드 ‘아이젤(izel)(8위)’은 론칭과 동시에 순위권에 진입했다. 한혜진을 대표 모델로 선정했고, '트렌치 점퍼 세트’와 ‘컬러아트 니트’, ‘셔츠재킷’ 등이 인기를 모으면 15만2000세트가 팔려나갔다.

