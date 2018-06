사진=마고로비 인스타그램 캡처

DC영화 ‘수어사이드 스쿼드’에 출연한 할리우드 배우 마고로비의 일상이 새삼 화제다.

마고로비는 최근 자신의 인스타그램에 “파리에 있어서 행복해(So happy to be in Paris)”이라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.게재된 사진 속 마고로비는 단발머리를 한 채 끝이 뾰족한 선글라스를 끼고 있어 시크한 매력을 풍겼다. 그는 고급스러운 분위기가 돋보이는 곳에서 사진을 찍어 우아한 분위기를 연출했다.한편 8일 DC영화 ‘수어사이드 스쿼드2’(감독 게빈 오코너)에 새 작가진이 투입됐다는 소식이 알려져 화제가 된 바 있다.