오만석 측 "교제 중이던 일반인 여성과 올해 초 결혼"

배우 오만석이 올해 초 결혼한 사실이 뒤늦게 알려졌다.오만석 소속사 좋은사람컴퍼니 측은 9일 "오만석은 교제 중이던 여성분과 올해 초 간소한 가족식을 진행했다"며 "상대방이 비연예인인 관계로 조심스러운 상황이었기에 미리 알려드리지 못한 점 양해 부탁드립니다. 오만석을 향한 따뜻한 관심과 응원에 진심으로 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.앞서 오만석은 지난해 5월 일반인 여성과의 열애를 인정한 바 있다. 지난 2001년 결혼 뒤 6년 만에 이혼한 오만석은 지난해 5월 일반인 여성과의 열애 소식을 전하며 "상대가 일반인인 점을 고려해 조용히 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다.그의 결혼 소식이 알려지자 네티즌들은 "연기가 진국이죠 축하합니다","슬픈일도 좋은일도 함께 나누는 배우가 되시길","행복하세요"등 다양한 반응을 보였다.오만석은 1999년 연극 '파우스트'로 데뷔 후 뮤지컬, 영화, 예능 등 장르를 넘나들며 활약했다. 현재 그는 SBS '정글의 법칙 in 멕시코'에 출연중이며 뮤지컬 '맨 오브 라만차' 공연을 앞두고 있다.

