2025년 블록체인 세상으로 떠나는 여행

'당신은 2025 블록체인 세상에서 살아갈 준비가 됐는가!'. 마치 예비군 훈련장 정훈 방송에서 자주 쓰이는 '당신은 당장 오늘 밤 적과 싸워 이길 수 있는가!'라는 문구처럼 비장한 구절이다. 블록체인 세상이 미지의 전쟁터라면, 이곳에서 적응할 수 있는 최소한의 무기와 훈련을 갖출 필요가 있다는 전제가 들어있는 말이다.저자는 "2025 블록체인 세상까지 남은 시간이 얼마 없다!"면서 지난해 '비트코인 버블'과 2000년대 IT 버블을 인용하며 운을 띄운다. 저자는 현재 정부 규제와 비트코인 시세 폭락으로 가상통화 시장이 진정 국면에 접어들었다고 진단했다.저자는 "아주 냉정하게" 가상통화와 블록체인 기술의 가능성에 대해 점검해 보자며 끊임없이 질문을 던진다. '비트코인이란 무엇인가? 왜 만들어졌는가? 꿈꾸는 것은 무엇인가, 도대체 왜 전 세계의 그 많은 사람이 동조했고 열광했는가? 그렇다면 그 후 불어닥칠 진정한 블록체인 혁명은 무엇인가? 왜 블록체인 혁명을 제2의 인터넷 혁명이라고 하는가? 블록체인 세상이 되면 무엇이 바뀌고 또 어떤 기회들이 새로 생길 것인가?' 하나같이 쉬이 답하기 어려운 묵직한 질문들이다.이 책은 영화배우 김보성과 윤송아가 각각 서울과 샌프란시스코에서 비트코인으로 일주일 동안 살아보는 장면에서 시작된다. 우여곡절도 겪지만 가상통화는 일상에 깊이 스며들어 있다는 사실을 두 배우를 통해 넌지시 내비친다.비트코인 시장을 둘러싼 한·중·일, 그리고 미국의 '전쟁터'도 살펴본다. 일본은 가상통화 패권국을 향해 큰 그림을 그리고 있고, 중국은 당장은 문을 닫은 듯하지만 이후 더 큰 계획을 꾸미고 있으며 '가상통화 굴기'의 꿈도 꾸고 있다고 책은 진단한다.돈의 미래상에 대해 찬찬히 짚던 이 책은 오는 2025년이 블록체인 기술이 완성되는 시점이라는 세계의 여러 보고서의 예상을 꺼내 든다. 블록체인 기술은 4차산업혁명의 대표 인프라 기술인 만큼 블록체인 1.0, 2.0, 3.0 단계까지 세세히 살펴본다.다시 기억해보자. "2025 블록체인 세상까지 남은 시간이 얼마 없다!" 클라우스 슈밥 세계경제포럼 회장이 블록체인의 티핑 포인트로 제시한 2025년. 아직 획기적 모델이 나오지 않았지만, "인터넷보다 더 큰 영향을 세상에 선사할" 블록체인 시대는 이제 시작됐다.세계적인 투자은행(IB) 골드만삭스는 개인인증, 결재, 평판 관리 등은 물론 공유경제의 일환인 숙박업 등에 블록체인 기술이 두루 도입돼 오는 2020년까지 수수료 수익만 30억~90억달러(약 3조2295억~9조6885억원)를 기록할 것으로 예상했다.또한 블록체인 기술로 만들어질 미국의 전력 판매 시장 규모는 25억~70억달러(약 2조6925억~7조5390억원)에 이르고, 부동산 소유권 관련 블록체인 기술이 보급되면 미국에서만 한 해에 20억~40억달러(약 2조1540억~4조3080억원)를 절감하는 효과가 있을 것으로 관측했다.블록체인이 기업의 미래 산업도 바꿀 것으로 봤다. 세계적인 금융정보업체 톰슨 로이터가 싱가포르에 블록체인과 핀테크 연구소를 설립할 예정이다. 인텔도 스포츠 게임용 화폐에 쓰일 블록체인 기술 시범 테스트를 진행할 예정이다. 세계적인 회계 컨설팅 법인인 어니스트앤영 스위스 지점은 올해부터 비트코인을 받기로 하고 회사 내 ATM기를 설치했고 직원 급여의 일부를 비트코인으로 지급하고 있다.인류 경제 질서의 패러다임이 바뀌는 시기엔 항상 버블과 투기가 있었다고 저자는 말한다. 버블과 투기를 무조건 피할 순 없다고 전제한다. 저자는 보다 적극적으로 선단을 꾸려 2025년 블록체인 세상으로 여행을 떠나는 자세가 필요하다고 주문한다. 그러면서 이 책이 2025 블록체인 세상 여행의 가이드라고 소개한다.

