“오늘도 기록을 세우는” 방탄소년단, 14일 만에 166만 장 판매 돌파

그룹 방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 판매량이 발매 2주 만에 166만 장을 넘기는 대기록을 세웠다.8일 공개된 가온차트에 따르면 방탄소년단 3집은 지난달 18일 발매된 후 14일 동안 166만4천41장 판매를 기록하며 월간 앨범차트 1위를 차지했다.이 수치는 가온차트 집계 역사상 가장 높은 월간 판매량이다. 동시에 단일앨범 월간 판매기준으로 계산할 경우 지난 2000년 조성모 3집(170만5천127장·한국음반산업협회) 이후 17년 8개월 만에 166만 장을 넘긴 앨범이 등장한 것이다.앞서 방탄소년단 3집은 선주문량만 150만2천552장으로 집계돼 이들의 앨범 중 최다 선주문량을 기록한 바 있다.166만 장 판매 소식에 네티즌들은 “오늘도 기록을 세우는 방탄소년단” “미래의 BTS가 지금의 BTS를 이깁니다” “판매 장수가 젊은 세대 소비만으로는 설명이 안 되고... 전 연령층한테 골고루 사랑받은 최초의 아이돌이라는 데에 의미를 둬야 할 듯” “아시아 최초 빌보드 1위 앨범인데... 소장해놔야지” “진심을 믿어달라고 얘기했는데... 그 진심 믿고 응원합니다” “정국아, 이런 대기록에서도 더 발전하겠다는 너를 응원하고 지지해 누나는” 등의 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 오는 13일 용산구 한남동 블루스퀘어 아이마켓홀에서 ‘2018 BTS 프롬 파티 - 리뷰 & 프리뷰’(2018 BTS PROM PARTY -RE;VIEW & PRE;VIEW-) 행사를 연다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.