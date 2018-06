GIST, 과학기술 연구 역량…세계 TOP 3 올라

대학원 학생들은 학업과 연구에 매진할 수 있는 환경에서 지도교수와 함께 100% 연구에 참여하고 있으며, 학사과정 학생들도 언제든 희망하는 GIST 대학원 연구실에 인턴 자격으로 연구에 참여할 수 있다. 아울러 ‘칼텍 SURF(하계 대학생 연구 프로그램) 교환학생’ 프로그램을 통해 미국 칼텍(Caltech)의 교수와 함께 연구할 기회를 제공하는 등 다양한 연구 참여 활동을 마련하고 있다.

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 영국의 글로벌 대학 평가 기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 7일(한국시각) 발표한 ‘2018/19 QS 세계 대학 평가(QS World University Rankings)’에서, GIST(지스트·총장 문승현)가 ‘교수 1인당 논문 피인용 수(Citations per Faculty)’ 부문에서 세계 3위로 평가됐다고 밝혔다.GIST는 전 세계 1233개 대학을 대상으로 진행된 올해 평가에서 최근 급속히 증대한 교원 수에도 불구하고 논문 피인용수 부문에서 작년과 동일하게 ‘세계 3위’를 기록했다. GIST가 지난 2015년과 2016년에 2년 연속으로 평가받은 ‘세계 2위’는 QS의 평가 항목 중 국내 대학이 기록한 최고 순위이다.‘교수 1인당 논문 피인용 수’는 대학 연구 역량의 양(量)과 질(質)을 모두 평가할 수 있는 항목으로, 해당 대학의 연구자들이 발표한 논문이 관련 분야 다른 연구자들에 의해 많이 인용될수록 높은 점수를 받으며 연구 성과의 영향력이 크고 그 의미가 중요하다는 것을 뜻한다.특히 ‘학계 평가’, ‘졸업생 평가’와 같이 설문조사에 응답하는 동료 연구자들의 주관성이 크게 작용하는 평가 항목과 달리, 대학의 평균적인 연구 실적과 해당 분야의 다른 연구에 미치는 영향력 등을 ‘객관적인’ 데이터로 보여준다는 점에서 가장 신뢰도가 높은 평가 항목으로 꼽힌다.GIST는 이 부문 순위에 처음 진입한 지난 2008년 15위를 기록한 이후 2012년 처음 10위 내(7위)로 평가됐으며 2013년 6위, 2014년 4위, 2015년과 2016년은 2년 연속 2위로 상승하는 등 세계 정상급 연구 역량을 인정받고 있다.올해 ‘교수 1인당 논문 피인용 수’ 부문에서는 사우디아라비아의 킹 압둘라 과학기술대학교(King Abdullah University of Science and Technology)가 작년과 동일하게 세계 1위를 차지했으며, 인도 과학원(Indian Institute of Science)이 새롭게 순위권에 진입해 2위에 등극했다. GIST(Gwangju Institute of Science and Technology)가 3위, 미국 프린스턴대학교(Princeton University)와 칼텍(Caltech·캘리포니아공과대학교)이 각각 4위와 5위에 올랐다.GIST의 연구 역량이 수년째 세계 정상급으로 평가되고 있는 것은 우수한 역량을 지닌 연구자들을 유치하고, 이들이 연구에 몰입할 수 있는 최적의 연구 환경을 조성해 온 덕분이다.교수들이 연구에 집중할 수 있는 환경을 조성하기 위해 대학원 교원의 경우 1년 간 의무 강의 수를 2개 과목으로 규정해 연구에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하고 있으며, 대형 연구 과제 등 중점 연구자의 경우 강의를 면제받을 수 있는 제도를 두고 있다.또한 신임 교원에게는 실험실을 최대한 빠른 시간 안에 재구축해 연구를 이어갈 수 있도록 국내 최고 수준의 ‘스타트-업 펀드(Start-up Fund)’를 지원하고 있으며, 희망에 따라 교수 부임 후 첫 2개 학기 중 1개 학기는 강의를 면제해 연구 환경 구축에 힘을 쏟을 수 있도록 지원하고 있다.전임직 교원들을 대상으로는 ‘특훈’ 제도를 운영, 세계적 수준의 학술연구 성과를 거두거나 교육·연구·기타 활동에서 우수한 실적을 거둘 경우 명예 직명으로서 ‘GIST특훈교수 또는 GIST우수교수’로 임명하고 다양한 혜택을 제공하고 있다.교육 및 연구 업적이 우수한 교원의 경우에는 정년퇴임 후에도 강의 및 연구를 이어갈 수 있는 ‘석좌’제도를 운영, 우수한 교원들에게 동기를 부여하고 학술연구 역량에 대한 예우와 보상에 힘쓰고 있다.GIST 문승현 총장은 “이번 성과는 교수와 연구원, 학생 등 모든 GIST 구성원이 연구에 매진해 온 결과”라며 “탁월한 연구 역량을 바탕으로 4차 산업혁명의 견인 역할을 수행하여 지역사회의 경제와 산업 발전에 기여할 수 있는 기술이전과 창업 활성화를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.GIST는 최근 매일경제신문 주최 ‘대한민국 창업우수대학’ 평가에서 2017년에 이어 2년 연속 종합순위 1위에 선정되어 연구역량뿐만 아니라 창업부문에 있어서도 국내 TOP을 차지했다.한편, 올해로 설립 25주년을 맞은 GIST는 과학기술 인재 양성 및 세계 수준의 연구역량을 기반으로 도전·소통하는 4차 인재양성 및 국가 인공지능 연구를 통한 4차 산업혁명 시대의 지역사회 신성장동력을 창출하여 과학기술원으로서의 역할을 재정립하고 사회적 책무를 적극적으로 완수해 나갈 예정이다.