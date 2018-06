두산중공업, SAP와 MOU…"디지털 전환 가속화"

두산중공업은 지난 5일부터 미국 플로리다주 올랜도에서 열리고 있는 '2018 SAP 사파이어'에 참석해 주최사인 SAP와 공동협력 업무협약(MOU)을 맺었다고 7일 밝혔다. 이 자리에는 송용진 두산중공업 전략·운영 부문장(부사장), 이성열 SAP코리아 사장, 스티브 에드먼 SAP Global ISV·OEM 파트너장 등이 참석했다.이번 협약으로 두 회사는 두산중공업 발전사업과 해수담수화 분야의 디지털 전환을 위한 포괄적 협력관계를 약속했다. 두산중공업의 발전 기자재 설계·제작역량 및 운영 노하우와 SAP의 IT 플랫폼 기술역량 등을 결합해 디지털 발전설비 운영 솔루션 개발과 신규 사업모델 발굴 등을 진행할 계획이다. 이미송용진 두산중공업 부사장은 "두산중공업은 설계, 제조, 시공, 서비스 등 전 사업영역에서 디지털 전환을 통해 생산성과 품질을 높여나가고 있다"며 "이번 협약은 그 동안 추진해온 디지털 전환 프로젝트의 연장선상으로 앞으로 국내외 시장에서 디지털 솔루션을 적용한 발전 서비스 사업에 진출하는 원동력이 될 것"이라고 말했다.두산중공업은 2013년 소프트웨어개발팀과 데이터분석팀 등으로 구성된 디지털 이노베이션 조직을 신설한 바 있다. 이들은 발전 플랜트 고장을 사전 예측 진단하는 프리비전(PreVision), 스마트폰으로 풍력발전기 운영 현황을 실시간으로 모니터링하고 원격 관리하는 윈드 슈퍼비전(Wind Supervision) 등의 프로그램을 개발했다. 두산중공업은 앞으로 해수담수화 설비와 가스터빈 등에도 이 같은 디지털 솔루션을 확대 적용할 계획이다.

