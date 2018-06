미술·음악치료 행동치료 프로그램으로 인기

[아시아경제 박종일 기자] 미술치료와 음악치료가 행동치료 프로그램으로 인기를 얻고 있다.한국열린사이버대학교 통합예술치료학과(학과장 김미경·사진) 학생 20여명은 지난달 31일 춘천00병원 1층 행복실을 방문했다.이들은 폐쇄병동 환우 대상으로 임상활동을 나온 것이다.이들이 준비한 프로그램은 미술치료와 음악치료 그리고 다양한 행동치료 프로그램(통합예술치료) 이었다.국립00병원 환우 들은 오랜 질병으로 마음 깊이 우울, 불안, 공황발작, 분노 등 마음의 병을 갖고 있다.무기력 상황에서 미술치료 및 통합예술프로그램은 ▲자신을 탐색하 ‘나의 아바타’- 나무 만들기 활동 ▲자랑스러운 나의 손(명예전당) ▲햇빛샤워를 하도록 준비된 외부프로그램인 ‘황금개구리 탈출’ 집단프로그램으로 함께하는 공동체체험을 한다.환우들에게 있어 오랜 기간 약물복용은 면역체 약화가 나타나는데 외부산책으로 햇빛을 통한 비타민 D투여다.이렇듯 계획된 프로그램 진행은 움직이기 싫어하는 환우 들을 산책과 함께 공동체로 이끌어가는 중간다리역할을 한다. 산책 후 강당으로 들어와 즐거움을 주는 ’즉흥곡‘과 함께 노래 부르기, 색소폰 연주곡 감상 난타로 감정발산작업의 음악치료를 했다.즐거움으로 흥분감과 호기심을 갖고 옆 교실로 이동하며 사회적재활 프로그램인 손끝을 오물조물 움직이는 푸드(먹거리)작업을 통해 자신의 내면을 시각적으로 표현함으로서 감정 상태를 구체화 하는 심리치료기회를 제공한 것이다.처음엔 환우들이 어려워했지만 프로그램이 진행되며 활기를 찾고 적극성을 띄며 유부초밥을 만들었다. 한 환우는”언니도 먹어”하며 자신감을 나타냈다.미술치료에서 치료기법들(Therapy Methods)은 기억의 재정리(reconsolidation of memories)로 스트레스장애를 일으키는 기억의 파편들을 제거해 주는 원인제거 작용 수단이다. 즉, 점진적 노출(progressive exposure)로 미술치료,음악치료, 접근으로 상징적 형태(symbolic form) 안에서 지금까지 회피해 오던 사건과 그 사건으로 인해 일어나는 감정들에 점진적으로 노출함으로써 외현화(externalization)로 자신의 문제를 상징표현함으로써 내담자에게 좀 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 치료기법이다.음악치료의 긍정적 감정의 재작동(reactivation of positive emotion)인 즐겁게 해주고 만족감을 주었고 환우들이 푸드테라피의 초밥을 손수 만들며 공감으로 향상된 자존감(improved self-esteem) 이다.김미경 학과장은 “이렇게 미술치료,음악치료, 푸드테라피 활동은 국립병원에 입원해 있는 환우들에게 ‘나도 할 수 있다’는 목표로 정서적 스트레스와 무기력을 벗어나며 자존감 향상 자료로 확인할 수 있었다”고 말했다.춘천국립병원측은 특히 즉흥연주를 통한 프로그램에 환우들과 환우 보호자들 반응이 좋았다는 평이다.김미경 학과장은 “당초 예상보다 많은 70여명 환우들이 프로그램에 참여했는데 대부분 조현병 진단을 받은 환우들” 이라며 “전국 19개 사이버 대학교 가운데 통합예술치료학과가 있는 유일한 학교로 현재 2018년도 9월 학기 입시가 진행된 상태"라고 말했다.

