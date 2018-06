[2018부산모터쇼]신차의 향연..."17일까지 부산으로 오이소"

제네시스 콘셉트카 에센시아

이정민 기자









[아시아경제 이정민 기자] 2018 부산국제모터쇼가 7일 프레스 데이를 시작으로 오는 17일까지 11일간 부산 벡스코에서 열린다. 이번 모터쇼에선 국내외 19개 브랜드의 승용·상용차 브랜드가 참석해 신차 36대를 최초로 선보일 예정이다.부산모터쇼는 ‘혁신을 넘다, 미래를 보다. '(Beyond Innovation, Into the Future)라는 주제로 진행된다. 6일 오후 열린 사전 행사에서 인사말을 맡은 송양호 부산시 산업통상국장은 "이번 모터쇼는 한국 자동차 산업의 미래를 준비하는 소중한 시간이 될 것"이라고 말했다.9개국, 183개사, 3076부스 규모로 역대 최대 부스규모를 기록할 부산모터쇼에는 국내외 19개 브랜드가 국내차 96대, 해외차 98대, 기타출품차량 9대를 포함해 총 203대의 차량을 출품하며, 그 중 36대의 신차를 최초 공개한다.현대자동차는 친환경 차량과 '벨로스터x앤트맨 프로젝트'를 통해 새로워진 ‘벨로스터 앤트맨 쇼카’와 친환경 차인 수소전기차인 ‘넥쏘’를 비롯하여 약 20여대의 차량을 전시한다.한국GM은 코리아 프리미어인 ‘이쿼녹스’와 함께 ‘더 뉴 스파크’ 및 ‘말리부’, ‘아베오 해치백’, ‘볼트 EV’ 등 총 19대의 출품 차량을 전시한다.제네시스는 제네시스 최초의 전기차 기반인 GT(Gran Turismo) 콘셉트카이자 아시아 프리미어인 ‘에센시아(Essentia)’와 ‘G90 Special Edition’을 비롯하여 약 7대의 차량을 내세운다.메르세데스-벤츠는 전기차 브랜드 ‘EQ’의 최첨단 하이브리드 기술과 최신 가솔린 엔진을 결합해 개발된 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 GLC 350 e 4MATIC’, 베스트 셀링 미드 사이즈 세단 C-클래스의 플러그-인 하이브리드 모델 ‘더 뉴 C 350 e’를 포함하여 약 16대의 차량과 함께 부산국제모터쇼를 찾는다.BMW는 BMW i 모델의 디자인적 감수성과 함께 로드스터 특유의 개성이 강조된 ‘뉴 i8 로드스터’부터 향상된 주행 성능과 스포티한 디자인을 갖춘 스포츠 액티비티 쿠페 ‘뉴 X4 M40d’와 BMW X시리즈의 새로운 스포츠 액티비티 쿠페 모델인 ‘뉴 X2 xDrive20d M 스포츠 패키지’, 고성능 스포츠카 M4의 스페셜 에디션 버전인 ‘뉴 M4 CS’ 역시 부산 국제모터쇼에서 국내에서는 최초로 만나볼 수 있다. 이 밖에도 ‘330e M 스포츠 패키지’ ‘740e M 스포츠 패키지’ 등 친환경 차량을 포함, 총 15대의 차량이 전시된다.아우디는 코리아 프리미어로 ‘아우디 Q2’, ‘아우디 Q5’, ‘아우디 TT RS’, ‘아우디 A8’ 4대의 차량과 콘셉트카 3대를 포함하여 7대의 차량을 국내에서 처음 공개할 계획이다.일반인 입장은 행사 개막일인 8일 정오부터 시작된다.