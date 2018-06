"해외 나가기 전 카드 혜택·이벤트 확인하세요"

[아시아경제 정현진 기자]BC카드는 해외 결제 고객을 대상으로 최대 3만원 캐시백과 해외 호텔 예약 최대 20% 할인 이벤트를 진행한다. 먼저 12월 31일까지 BC 글로벌카드로 해외 가맹점(온/오프라인)에서 5만원 이상 결제 시, 매월 선착순으로 응모한 3000명에게 최대 2만원까지 캐시백 혜택(1회당 5000원, 최대 4회까지 혜택 제공)을 제공한다.BC 글로벌카드 외 해외 브랜드 카드사 BC카드로 오는 12월 31일까지 해외 가맹점(온/오프라인)에서 5만원 이상 결제 시에도 매월 선착순으로 응모한 3000명에게 최대 1만원까지 캐시백 혜택(1회당 5000원, 최대 2회까지 혜택 제공)도 제공된다.캐시백 이벤트는 10월 31일까지 BC카드 홈페이지를 통해 매월 선착순 이벤트에 응모한 고객에게 혜택을 제공하고 있으며, 고객 당 최대 6회까지 캐시백 혜택을 받을 수 있다.해외 호텔 할인 혜택을 제공하는 이벤트도 진행된다. 이달 30일까지 BC 유니온페이 신용카드 고객이면 ▲트립닷컴(20%) ▲아고다, 익스피디아(15%) 등 해외 호텔 예약사이트에서 최대 20%까지 즉시 할인 혜택도 받을 수 있다. 아고다는 다음달 31일까지 진행한다.BNK부산은행도 개인 신용·체크카드회원을 대상으로 캐시백, 9만9000원 해외항공권 등의 혜택을 제공하는 '해외에서 할인 잘해주는 예쁜 카드' 이벤트를 실시한다.먼저 오는 12월 31일까지 진행하는 캐시백 이벤트는 BC카드 홈페이지에서 이벤트 응모를 한 고객을 대상으로 해외 온라인 쇼핑몰 또는 해외 가맹점에서 부산은행 신용·체크카드로 5만원 이상 결제 시 건당 5000원을 매월 선착순 6000명에게 캐시백한다.BC글로벌카드를 이용해 결제한 고객에게는 이벤트 기간 중 총 4회의 캐시백을 제공하며 비자, 마스터, JCB, 유니온페이 카드 결제 고객에게는 2회의 캐시백을 제공한다. 추첨을 통해 총 50명에게 프랑스 파리 왕복 해외항공권을 9만9000원에 제공하는 특별이벤트도 진행한다.이달 17일까지 진행되는 특별이벤트는 부산은행 개인카드 고객이라면 누구나 BC카드 홈페이지를 통해 응모할 수 있으며 본인을 포함해 2매까지 신청할 수 있다.또 이달 말까지 BC카드 홈페이지 내 '페이북 여행'에서 국제선 예매 시 최대 15%를 즉시 할인하며 인터파크 투어는 국제선 항공권 예매 시 최대 13% 할인과 해외호텔 결제 시 10% 할인을 동시에 제공한다.올해 연말까지는 여행전문사이트인 '마이리얼트립'에서 신용·체크카드로 2만원 이상 결제 시 1000원, 10만원 이상 결제 시 5000원 청구할인을 제공한다.하나카드도 해외전용 서비스 플랫폼인 '글로벌 머스트 해브(GLOBAL MUST HAVE)' 런칭 이벤트를 진행하고 있다. 글로벌 머스트 해브 서비스를 이용한 횟수에 따라 추첨해 1등은 유럽 왕복항공권 2매(1명), 2등 리모와 캐리어(5명), 3등은 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰 1매(500명)를 증정한다.또 오는 11일과 21일 이틀간 플랫폼 내의 KRT를 통해 다낭·괌 항공권을 예약할 시 선착순으로 50% 할인혜택을 제공하며, 이달 15일까지 영국항공에서 항공권을 예약할 때 10~15% 할인 하는 얼리버드 특가 이벤트도 진행한다.아울러 이베이츠, 아이포터 등 다양한 해외 온라인몰에서 해외직구 이벤트도 함께 진행하고 있다. 글로벌 머스트 해브 서비스 혜택은 전월 실적에 상관 없이 하나카드의 신용카드 및 체크카드로 결제 시 할인 적용되므로 손님들이 부담 없이 이용 가능하다.자세한 내용은 글로벌 머스트 해브 서비스 플랫폼 모바일 홈페이지나 하나카드 홈페이지, 하나카드 고객센터를 통해 확인 가능하다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.