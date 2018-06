정순균 강남구청장 후보 “강남 외국관광객 1000만명 시대 열겠다”

[아시아경제 박종일 기자] 정순균 더불어민주당 강남구청장 후보가 5일 방송된 강남구선거관리위원회 주최 TV토론회에서 “강남구 외국인관광객 1000만명 시대를 열겠다”고 다짐했다.'힘 있는 여당 후보' 정 후보는 “지난해 강남을 찾은 외국인 650만명이었고, 올해 750만명을 예상하고 있다”며 “콘셉트와 스타일이 있는 강남스타일을 만들어서 대한민국 강남특별구의 자부심을 되찾겠다. 이를 위해 강남구 주요 지역의 특성에 맞는 한류의 거리, 패션의 거리, 음악의 거리, 미술의 거리, 웨딩의 거리 등 테마거리를 조성하겠다“고 밝혔다.더불어 그는 “삼성동과 영동대로 복합개발을 성공적으로 마무리해서 서울의 랜드마크로 만들어 외국인을 유치해야 한다”며 “기존 의료투어를 강남투어와 연결시키면 지역경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 말했다.이외도 정 후보는 “재건축, 재개발 과감히 추진, 주민의 복지를 강화하겠다”며 “노후시설물을 강남구의 위상에 맞게 현대화해야 한다”며 압구정 현대아파트 등 재건축 관련 재산권 보호, 구룡마을 개발, 맑고 쾌적한 강남을 위한 친환경 에너지 도입, WHO 기준에 맞는 미세먼저 저감을 위한 도심 내 대형시설 설치 등을 약속했다.마지막으로 정 후보는 “유세를 통해 가장 많이 듣는 얘기가 ‘제발 싸우지 말라’는 것”이라며 “서울시와 환상의 ‘원팀’을 이뤄서 강남구 발전을 견인하겠다”며 “여러분의 지지로 당선된다면 여야, 보수-진보를 떠나 57만 강남구민만을 바라보고 일하겠다”며 “파리16구처럼 우리나라 젊은이들이 꿈꾸는 깨끗하고 안전하고 존경받는 강남구를 만들겠다”고 밝혔다.

