그룹 빅뱅의 멤버 승리가 데뷔 12년 만에 첫 단독 콘서트를 개최한다.승리의 첫 단독 콘서트 ‘SEUNGRI 2018 1st SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] IN SEOUL’은 오는 8월4일과 5일 오후 6시 서울 중구에 위치한 장충체육관에서 개최될 예정이다.승리의 첫 단독 콘서트는 팬클럽 선 예매가 5일 오후 8시에 진행됐고, 일반 예매는 오는 21일 오후 8시 옥션 티켓을 통해 예매 가능하다.또한 승리는 오는 7월 초 정규 1집 앨범을 통해 가요계 복귀를 앞두고 있다.

