“야외서도 상큼하게” 롯데푸드 파스퇴르, ’바른목장 유산균 음료’ 출시

[아시아경제 이선애 기자]롯데푸드 파스퇴르는 어린이를 위한 유산균 음료인 ‘바른목장 유산균 음료’를 선보인다고 5일 밝혔다. 무항생제 인증목장 원유 배양액으로 만들어 더 건강한 음료다.성장기 아이를 위한 멀티 비타민 8종(비타민 A, 비타민 B1, 비타민 B2, 비타민 B6, 비타민 C, 나이아신, 엽산, 비타민E)과 장에 좋은 이소말토올리고당 함유하고 있다. 상큼한 요구르트 맛으로 아이들 먹이기도, 식사 후 깔끔한 후식으로도 적당하다.안전한 테트라 무균 친환경 패키지로 상온 보관이 가능해 야외활동에서도 편리하게 마실 수 있다. 125㎖ 미니 사이즈로 아이들이 한번에 먹기에도 적당한 양이다.출시를 기념해 핀란드 국민 캐릭터 무민 캐릭터를 적용한 한정판 패키지를 선보이기도 했다.롯데푸드 파스퇴르 담당자는 “더운 날 야외에서도 어른, 아이 함께 상큼하게 마실 수 있는 음료를 선보이게 됐다“며, “무항생제 인증목장 원유 배양액과 멀티 비타민으로 건강함을 더했다”고 말했다.

