트럼프, 취임 500일 맞이 '자화자찬' 트윗

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임 500일을 맞아 자화자찬성 트윗을 올렸다. 역대 어느 대통령보다 훨씬 많은 일을 했다는 내용이다.4일(현지시간) 트럼프 대통령은 본인의 트위터 계정에서트럼프 대통령은 이와 함께 "사상 최고의 경제와 일자리"를 성과로 꼽고, 뉴욕타임스(NYT) 제임스 프리먼이 "'대선 1호 공약'인 오바마케어(ACA·전국민건강보험제도) 폐지 노력도 스스로 치켜세웠다.트럼프 대통령이 언급한 '한 명'은 지난해 7월 표결에서 찬성당론을 무릅쓰고 반대표를 던져 오바마케어 폐지법안의 운명을 가른 공화당의 존 매케인 상원의원을 겨냥한 것이라고 의회전문매체 더힐은 전했다.해당 법안은 찬성 49표, 반대 51표로 부결됐다. 만약 매케인 의원이 찬성해 가부 동수가 됐더라면 공화당은 마이크 펜스 부통령의 캐스팅 보트 행사를 통해 법안을 통과시킬 수 있었다.트럼프 대통령은 이어 "(오바마케어의) 의무가입제도를 폐지했다. 대단한 일이다"라며 "이번 달에는 한층 값싼 새 보험상품이 발표될 것"이라고 말했다. 그러면서 "약값은 내려가고 있고 '시도할 권리법안'은 시행됐다"고 덧붙였다.트럼프 대통령이 지난달 30일 서명한 '시도할 권리 법안'(Right to Try)은 말기 환자들이 비록 식품의약청(FDA)에서 승인받지 않았지만, 실험 중인 약물치료를 시도할 수 있도록 하는 내용을 담았다.

