로시니의 유쾌함과 비발디의 상상력

이탈리아의 영혼을 담아 표현의 한계를 뛰어넘는 연주

박종일 기자 dream@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 박종일 기자] 독창적인 음악스타일과 밝고 따뜻한 감성, 풍부한 해석으로 환상적인 연주를 선보이고 있는 이 비르투오시 이탈리아니는 르네상스 이래 독보적인 명성을 이루었던 이탈리아 음악전통을 이어가고 있는 앙상이다.2016년 첫 내한공연 때 들려주었던 그들의 연주는 ‘다시보고 싶은 명작‘으로 선정되는 등 자타가 인정하는 비발디 ’사계‘ 일인자이다.이번 공연은 이탈리아 작곡가 로시니, 파가니니, 비발디의 곡들로 구성하여 탁월한 멜로디와 표현의 한계를 뛰어넘는 이탈리아의 영혼을 담은 이들의 연주를 감상할 수 있다.앙상블의 리더인 ‘알베르토 마르티니’의 열정적인 연주가 매우 인상 깊었다.그는 자신의 연주에 몰입하는 것 이상으로 음악을 즐기고 연주자들과 호흡하며 관객들과 함께 했다. 알베르토를 따라 시간여행을 하는 기분이었다. -2016년 6월 내한공연 후기이 비르투오시 이탈리아니는 뛰어난 앙상블이다.그들의 연주는 아드레날린이 솟구친다. 긴장감이 있고 강인하면서도 부드럽다.표현의 한계를 뛰어 넘는 연주를 선보인다. - Enrico Girardi, Corriere della Sera이 비르투오시 이탈리아니 I Virtuosi Italiani1989년 이탈리아 국내외에서 활동하고 있는 솔리스트들로 구성, 활동을 시작한 이 비르투오시 이탈리아니는 다양한 레퍼토리를 바탕으로 활발한 연주 활동을 하고 있다. 이들은 이탈리아 챔버 음악의 전통을 계승하여 이를 사람들에게 널리 알리고 보급하는데 주력하고 있으며 여기에는 29년 동안 쌓아온 단원들 간의 음악적 신뢰와 교감이 바탕이 되고 있다.프랑스, 독일, 스위스, 스페인, 미국, 러시아 등 세계 유수의 공연장에서 다양한 연주를 통해 관중과 비평가들로부터 찬사를 받았고, 방송국과 음반사에서 50여장의 음반을 발매, 세계 음악애호가들의 사랑을 받고 있다.2004년부터 현재의 리더로 있는 알베르토 마르티니가 리더가 된 뒤 더욱더 자신들의 뛰어난 역량을 발휘할 수 있었으며, 그 결과 ‘Le Monde de la Musique'에서 수여한 권위 있는 ’Choc de la Musique'를 수상했다.또 바로크 음악 전문아카데미 ‘Accademia I Filarmonici'를 설립, 세계 바로크 음악축제는 물론 수많은 콘서트에 초대돼 이탈리아의 영혼을 담은 자신들만의 음악스타일과 풍부한 해석력으로 환상적인 연주를 하고 있다.리더_ 알베르토 마르티니 Alberto Martini베로나 음악원과 제네바 음악원을 졸업한 후 솔리스트, 지휘자, 콘서트마스터로 국내외 주요 콘서트홀에서 유수의 오케스트라와 공연을 했다. 2009년 6월 카네기홀에서의 데뷔는 매진되는 등 대 성공을 거두었고, 세계 유명 솔리스트들과 협력하여 중요한 프로젝트로 국경을 초월한 다양한 레퍼토리를 보여주었다.50개의 음반을 녹음, 40만장의 음반 판매 기록 뿐 아니라 독일 유명 매거진 골드베르그 ‘Five Star'수상과 프랑스 매거진 디아파종의 ’Diapason d'Or", 프랑스 르몽드지와 이탈리아 ‘Musica’를 수상했다.현재 베로나 음악원 교수, Trento FABonporti 콘서바토리 객원교수로 재직 중이며 반 클라이번 콩쿠르 심사위원 등 많은 기관들과 협력을 하고 있다.알베르토 마르티니는 1766년 나폴리에서 만들어진 조셉 갈리아노 바이올린과 1967년에 만들어진 마리노 카피치오니의 바이올린을 사용하고 있다.G. Rossin, Sonata n. 1 in G Maggiore. per archi로시니, 소나타 1번 G장조G. Rossini, Un M?t a Paganini per violino e archi로시니, 파가니니에 부치는 말-바이올린과 현을 위한 비가N. Paganini, Cantabile in D Maggiore. per violino e archi파가니니, 칸타빌레 D장조G. Rossini, Sonata n. 3 in C Maggiore. per archi로시니, 소나타 3번 C장조<휴식>A. Vivaldi, “"Le Quattro Stagioni”" quattro concerti per violino archi e basso continuoda "Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione" Op.8비발디, 바이올린 협주곡집 Op.8 "화성과 창의의 시도" 중 '사계’"La primavera" (Spring)"L'estate" (Summer)"L'autunno" (Autumn)"L'inverno" (Winter)--------------------------------------------------------공연명 : 이 비르투오시 이탈리아니 I Virtuosi Italiani일시 및 장소 : 2018. 6. 19(화) 오후8시 롯데콘서트홀티켓 : R 100,000원 S 80,000원 A 60,000원 B 40,000원예매 : 롯데콘서트홀 1544-7744 인터파크 1544-1555 옥션 1566-1360 Yes24 1544-6399주최 : 브라보컴 1661-1605 www.bravocomm.co.kr