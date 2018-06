인천시, 외국인 관광객 '순풍'…개별여행객 타깃 온라인 마케팅 주효

[아시아경제 박혜숙 기자]4일 인천시에 따르면 한국관광공사의 '2017년 외래관광객 실태조사' 결과 지난해 인천을 방문한 외국인 관광객 수는 2016년 대비 25%(26만7000명) 늘어난 133만6000여명을 돌파했다. 이는 지난해 방한한 전체 외국인 관광객 수가인천지역 방문 장소로는 공항주변·인천대교가 38.3%로 가장 많고 송도국제도시 32.5%, 월미도·차이나타운·개항장·연안부두 30%로 조사됐다.인천시와 인천관광공사는 이러한 관광환경 변화에 대응에 기존 중국관광객 의존에서 벗어나 동남아·일본·대만·홍콩 등 전략시장을 다변화하고 박람회·세일즈콜·팸투어를 활용한 공격적 마케팅, 해외 온라인 여행사(OTA)와 제휴를 통한 도시 브랜딩에 역점을 둔 것이 관광객 증가로 이어진 것으로 보고 있다.특히지난해 인천의 외국인 환자는 1만4572명으로 전년도 보다 12.2% 늘어났다. 이 기간 우리나라 전체 외국인 환자는 총 32만1574명으로 전년도보다 11.7% 감소한 것과 대조적이다.인천시는 외국인 환자 유치를 위해 외국인 환자 유치 전담팀인 국제의료팀을 보건정책과에 신설했다. 또 공항에서부터 교통편과 통역을 제공하는 '컨시어지 서비스'(concierge service·고객 일대일 맞춤 서비스)와 외국인환자 사후관리 안심시스템((POM:peace of mind)을 도입했다.컨시어지 서비스는

